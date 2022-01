Weather Forecast Today: जम्मू-हिमाचल में भारी बर्फबारी, जानें-दिल्ली का मौसम

नई दिल्ली: जम्मू और हिमाचल प्रदेश में आज भारी बर्फबारी (snowfall) दर्ज हुई है, जिसके बाद एक बार फिर से यहां पर ठंड बढ़ गई है. लगातार यहां पर पारा गिर रहा है. बर्फबारी के साथ-साथ पहाड़ी राज्यों में बारिश (Rain Alert) का भी अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में 5-8 जनवरी तक हल्की बारिश की भी संभावना है. ऐसे में एक बार फिर से उत्तर भारत में ठंड बढ़ने की आशंका है. जानें मौसम के ताजा अपडेट.

दिल्ली समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

बता दें कि इस वक्त दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर (Cold Wave) के प्रकोप से राहत जरूर मिली हुई है, लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों के लिए नहीं है क्योंकि आने वाले दिनों में एक बार फिर से पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड़ पडे़गी. आज भी दिल्ली-यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद ठंड का बढ़ना तय माना जा रहा है. उधर, बिहार में सुबह के वक्त दर्ज हुए कोहरे के चलते कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं. उत्तर भारत के मौसम पर पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) का असर दिखाई दे रहा है. इसके चलते बारिश होगी और कई राज्यों में पारा गिरेगा.

#WATCH | Fresh snowfall in Pahalgam town of Anantnag district, J&K

As per IMD, moderate to heavy rain/snow is most likely to occur in Jammu, Kashmir, and Ladakh between January 5 and January 8 pic.twitter.com/hHspGSi2Vm

— ANI (@ANI) January 4, 2022