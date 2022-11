Weather Update: यहां 48 घंटे तक चलेगी शीतलहर और गिरेगा पारा, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Wether Forecast: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को पिछले दो साल में नवंबर की सबसे सर्द सुबह रही और न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम विभाग (IMD) ने आज जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) और उत्तराखंड (Uttarakhand) के कुछ हिस्सों में बर्फबारी का अनुमान लगाया है. वहीं दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान लगाया गया है.

यूपी में आज का मौसम

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है. वहीं लखनऊ के अलावा के आसपास जिलों में आज पूरे दिन मौसम साफ रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक अवध प्रांत के आस-पास अगले तीन से 4 दिनों तक इसी तरह मौसम बना रहेगा और एक दिसंबर से ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है.

मध्य प्रदेश का मौसम

एमपी (MP) में भी सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. इस बीच विदिशा और आस-पास के जिलों में शुक्रवार की शाम को अचानक सर्दी बढ़ने से लोग ठिठुर गए. बीती शाम के बाद चली शील लहर ने तापमान में तेजी से गिरावट कर दी है. मौसम विशेषज्ञों ने अगले 48 घंटों के लिए जिले में कोल्ड वेब का अलर्ट जारी किया है. इसमें तापमान में काफी गिरावट आने की चेतावनी भी जारी की गई है. शुक्रवार को शहर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज हुआ था, जिसके 26 नवंबर तक काफी गिरावट होने की संभावना जताई गई है. यहां 29 नवंबर तक तापमान में लगातार कुछ गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है.

बिहार का मौसम

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, शुक्रवार को गया जिले का न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री की गिरावट के साथ 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बिहार में पछुआ का प्रवाह बने रहने से अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा. एक हफ्ते बाद प्रदेश में कोहरे की सघनता बढ़ने का अनुमान लगाया गया है.

1. Light to moderated rainfall likely to continue over south Peninsular India during next 4-5 days.

2. Minimum temperatures are likely to be in the range of 8-10゚C over many parts of Northwest & adjoining Central India during next 4-5 days. pic.twitter.com/r5bFFW6Zsa

— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 25, 2022