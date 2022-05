Weather Update: भीषण गर्मी से मिलने वाली है राहत, इस दिन होगी बारिश; IMD की भविष्यवाणी

IMD Alert On Rain: उत्तर भारत (North India) समेत कई राज्यों में भयानक गर्मी (Summer) का कहर जारी है. राजस्थान (Rajasthan) और विदर्भ (Vidarbha) में तो कई जगहों पर पारा इस महीने 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि गर्मी से जल्द राहत मिल सकती है. दिल्ली और आसपास के इलाकों में 16 मई के बाद बारिश की संभावना है.

सीनियर आईएमडी साइंटिस्ट आरके जेनामनी ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में लगभग 7-8 स्टेशनों पर तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है. लू चल रही है और यह अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी. इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक लू की स्थिति बन सकती है.

उन्होंने आगे कहा कि 13 से 14 मई तक दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लू चलना शुरू हो सकती है. एक और एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) 16 मई के आसपास आ रहा है और उसके बाद दिल्ली में बारिश की संभावना है.

From May 13th to 14th, heatwave conditions may develop over Delhi, Punjab, and Haryana. Another active western disturbance is coming around May 16th, and there are chances of rainfall over Delhi after that: Senior IMD scientist RK Jenamani pic.twitter.com/wVGLSdiFRR

