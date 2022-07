Weather Forecast: ये राज्य हो जाएं सावधान! अगले दो दिन कहर ढाएगी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

Weather Forecast Today Updates: दिल्ली-एनसीआर में बारिश मानो आंख मिचौली खेल रही है. मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिन दिल्ली में गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया है. देश के ज्यादातर राज्यों में बाढ़ और बारिश से लोग परेशान हैं. वहीं IMD ने अगले 24 घंटों में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, दिल्ली और महाराष्ट्र में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है. इस बीच उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज होने के आसार दिख रहे हैं. देश में इस साल मानसून (Monsoon) सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया गया है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है. अब मौसम विभाग का कहना है कि अब उत्तर भारत में खासकर गंगा नदी से सटे मैदानी इलाकों पर मानसून मेहरबान हो सकता है. अगस्त के पहले सप्ताह से इन इलाकों में भी लगातार भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है.

देशभर के मौसम का हाल

मौसम विभाग ने 29 जुलाई से 7 अगस्त तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित हिमालयी क्षेत्र में अलग-अलग भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया है. खासकर 29 जुलाई को असम और मेघालय में वहीं 29 से 31 जुलाई तक लगातार अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा होने का अनुमान लगाया गया है.

Isolated very heavy rainfall also very likely over Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim and Arunachal Pradesh during 30th & 31st and over Assam & Meghalaya during 28th - 31st July, 2022. 9/9 pic.twitter.com/nyd86m2hU5

— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 28, 2022