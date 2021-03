West Bengal Assembly Election: CEC से पहले नड्डा के आवास पर BJP कोर कमेटी की बैठक, अमित शाह समेत कई बड़े नेता शामिल

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल भाजपा की कोर कमेटी की बैठक शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा के आवास पर चल रही है. ये बैठक आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों को तय करने के लिए है. भाजपा पश्चिम बंगाल में पहले दो चरणों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं. बैठक में राज्य इकाई के प्रमुख दिलीप घोष, राज्य प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधकारी और राजीव बनर्जी सहित पश्चिम बंगाल भाजपा के कोर कमेटी के सदस्य शामिल हैं.

पार्टी के एक नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल भाजपा ने जिला इकाइयों द्वारा सुझाए गए संभावित उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध किया है. पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष ने कहा, 'हमने चुनाव के पहले दो चरणों के लिए उम्मीदवारों पर फैसला किया है. बैठक में हम अगले तीन चरणों के उम्मीदवारों के बारे में चर्चा करेंगे.'

व्‍हील चेयर पर प्रचार को लेकर दिलीप घोष ने कहा कि राजनीति में लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं. ममता बनर्जी सहानुभूति के लिए ये सब कर रही हैं. सभी जानते हैं कि उनकी पार्टी के लोग उन्‍हें छोड़कर जा रहे हैं. जनता ने उन्‍हें दस साल के लिए मौका दिया था, लेकिन वो उम्‍मीदों पर खरी नहीं उतरीं.

उन्होंने कहा, 'नड्डा जी के आवास पर चल रही कोर कमेटी की बैठक में संभावित नामों की सूची को केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखने से पहले सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा, जो पश्चिम बंगाल की शेष विधानसभा सीटों से पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करेगी.'

We have decided on candidates for the first two phases of the election. We will be discussing candidates for the next three phases. People are ready for her (Mamata Banerjee) 'visarjan': West Bengal BJP chief Dilip Ghosh pic.twitter.com/XKwY2ftpPP

— ANI (@ANI) March 13, 2021