Bihar Exam Kashmir: बिहार के स्कूल एग्जाम में कश्मीर पर पूछा विवादित सवाल, खड़ा हो गया सियासी बवाल

Bihar Kishanganj News: बिहार के किशनगंज में कक्षा सातवीं के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में एक सवाल पर हंगामा मच गया. सवाल में कश्मीर को अलग देश बताया गया है. एग्जाम में स्टूडेंट्स से पूछा गया कि इन 5 देशों के लोगों को क्या कहा जाता है-चीन, नेपाल, इंग्लैंड, कश्मीर और भारत. इस मामले ने जल्द ही राजनीतिक तूल पकड़ लिया. बीजेपी ने नीतीश कुमार की अगुआई वाली गठबंधन सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है.

बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि जेडीयू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती. उन्होंने पूरे सीमांचल क्षेत्र में हिंदी स्कूलों को बंद करने का आरोप भी लगाया. बीजेपी के जिलाध्यक्ष सुशांत गोपे ने कहा, 'महागठबंधन सरकार का यह प्रयास तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देने की कोशिश है. यह एक कोशिश है, ताकि बच्चों के दिमाग में यह भरा जा सके कि कश्मीर और भारत अलग-अलग हैं. यह कोई गलती नहीं है. यह आगामी चुनावों से पहले सीएम नीतीश कुमार की साजिशों का हिस्सा है.'

हालांकि स्कूल प्रशासन ने कहा कि सरकारी स्कूल के लिए क्वेश्चन पेपर बिहार एजुकेशन बोर्ड की तरफ से सेट किया गया था. असल सवाल था कि कश्मीर के लोगों को क्या कहा जाता है? लेकिन मानवीय गलती के कारण क्वेश्चन पेपर में गलत छप गया.

Kishanganj, Bihar | Class 7 question paper terms Kashmir as separate country

Got this via Bihar Education Board. Ques had to ask what are people from Kashmir called? Mistakenly carried as what are people of country of Kashmir called? This was human error: Headteacher, SK Das pic.twitter.com/VVv1qAZ2sz

