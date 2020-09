पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा

वाशिंगटन: अमेरिका (America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) को 70वें जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें एक ‘महान नेता एवं विश्वसनीय मित्र’ बताया.

तस्वीर भी साझा की

मोदी का जन्म 17 सितम्बर 1950 को हुआ था. बृहस्पतिवार को वह 70 वर्ष के हो गए. ट्रम्प ने ट्वीट किया, ‘मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 70वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं. एक महान नेता और विश्वसनीय मित्र को ढेर सारी शुभकामनाएं.’ ट्रम्प ने मोदी के साथ अपनी और मेलानिया की ‘नमस्ते ट्रम्प’ कार्यक्रम के दौरान की एक तस्वीर भी साझा की.

I would like to extend best wishes and a very happy 70th birthday to the Prime Minister of India, @narendramodi . Many happy returns to a GREAT LEADER and loyal friend! pic.twitter.com/CWlVkHk16X

प्रधानमंत्री ने किया ट्वीट

प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने जवाबी ट्वीट में डोनाल्ड ट्रम्प को धन्यवाद देते हुए कहा, 'धन्यवाद, आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए.'

Thank you @POTUS @realDonaldTrump for your warm wishes. The friendship between our nations is strong and is a force for good for the entire humanity. https://t.co/P848MBkYBr

‘यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल’

‘यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल’(US India Business Council) ने भी मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. उसने ट्वीट किया, मोदी को ‘70वें जन्मदिन की शुभकामनाएं’ इससे पहले, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल सहित अन्य विश्व नेताओं ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 70वें जन्मदिन पर बधाई दी थी.

बधाई संदेशों के लिए आभार

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर बधाई संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया, साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस को मात देने के लिए एहतियाती कदम उठाने की अपील भी की. उन्होंने ट्वीट किया, ‘कई लोगों ने मुझसे पूछा कि जन्मदिन पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि.... मास्क पहनकर रखें और ठीक तरह से पहनें. सामाजिक दूरी के नियम का पालन करें, ‘दो गज की दूरी’ याद रहे. भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं. आईये अपने गृह को स्वस्थ बनाएं.

Since many have asked, what is it that I want for my birthday, here is what I seek right now:

Keep wearing a mask and wear it properly.

Follow social distancing. Remember ‘Do Gaj Ki Doori.’

Avoid crowded spaces.

Improve your immunity.

Let us make our planet healthy.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2020