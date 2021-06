CBSE 12th Result 2021: कब आएगा 12वीं का रिजल्ट? CBSE सचिव ने दी ये अहम जानकारी

नई दिल्ली: कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है. लेकिन छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कैसे किया जाएगा या फिर मार्क्स का मूल्यांकन किस आधार पर होगा इसे लेकर अब तक को कोई ऐलान नहीं किया गया है. ऐसे में छात्रों और पैरेंट्स के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

इस बीच CBSE सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि सीबीएसई कक्षा 12 के परिणाम कॉलेजों और विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए समय पर घोषित किए जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि आमतौर पर कॉलेजों में प्रवेश अगस्त से शुरू होते हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि परिणाम समय पर घोषित किए जाएंगे.

अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि हम कक्षा 12 के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करने की प्रक्रिया में हैं. इसके पूरा होने के बाद हम इसे सार्वजनिक डोमेन में डाल देंगे. उन्होंने आगे कहा कि छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा. उन्होंने सभी से अपील की कि घबराएं नहीं.

