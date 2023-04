Bikini Girl in Delhi Metro: कौन है दिल्ली मेट्रो में बिकनी पहनकर सफर करने वाली लड़की? जिसकी तुलना उर्फी से कर रहे लोग

दिल्ली मेट्रो में बिकनी पहनकर नजर आने वाली इस लड़की का नाम है ऋदम चनाना. उनका कहना है कि यह उनकी स्वतंत्रता है कि वह क्या पहनना चाहती हैं. इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि लोग मैसेज करके उनसे पूछ रहे हैं कि मेट्रो वाली लड़की तुम ही हो. इसके जवाब में चनाना ने कहा कि हां वह लड़की मैं ही हूं.

क्या बोलीं चनाना

एक इंटरव्यू में चनाना ने कहा कि ऐसा उन्होंने मशहूर होने या फिर पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं किया है. लोग क्या कहते हैं, इसकी उनको कोई फिक्र नहीं है. जब उनसे पूछा गया कि क्या उर्फी जावेद से इंस्पायर होकर उन्होंने यह कदम उठाया है? इस पर चनाना ने कहा, मैं उनको नहीं जानती ना ही उनसे प्रेरित हूं. कुछ दिनों पहले एक दोस्त ने उनकी तस्वीर मुझे दिखाई थी. यह एक दिन में चॉइस नहीं बनती. यह एक पूरा प्रोसेस है. मेरा परिवार रुढ़िवादी है. मुझे वहां यह सब करने की स्वतंत्रता नहीं है. एक दिन मैंने फैसला लिया कि मैं वही करूंगी तो मेरे मन में होगा. अब मैं कई महीनों से इसी तरह से सफर कर रही हूं. उन्होंने यह भी कहा कि उनके परिवार वाले भी इस तरह से खुश नहीं हैं. पड़ोसी भी उनको धमकाते रहते हैं. लेकिन उनको इसकी फिक्र नहीं है.

Another video of Delhi Metro.

If this is an example of WOMEN EMPOWERMENT, then alas our young generation GIRLS can be victim of such EMPOWERMENT

And this is exactly what SHAMELESS FEMINISTS want.

I would call it CULTURAL GEN*CIDE.#delhimetro @OfficialDMRC pic.twitter.com/BrmjBQ3u32

— Barkha Trehan / बरखा त्रेहन (@barkhatrehan16) March 31, 2023