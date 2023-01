क्या बिहार में होंगे दो-दो उपमुख्यमंत्री? तेजस्वी के साथ किसे मिलेगी जिम्मेदारी, CM नीतीश ने दिया ये जवाब

Nitish Kumar on another deputy CM in Bihar: अपनी यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है.