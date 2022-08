SSC Scam: पार्थ चटर्जी पर महिला ने फेंके जूते, पकड़े जाने पर दिया चौंका देने वाला बयान

West Bengal SSC scam: शिक्षक भर्ती मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के प्रति लोगों में नफरत बढ़ती जा रही है. उनके प्रति लोगों में बढ़ रहे क्रोध की जीती-जागती तस्वीर मंगलवार को देखने को मिली. एक महिला ने पार्थ को देखते ही उनपर जूते फेंक दिए. यह घटना तब सामने आई जब पार्थ ईएसआई अस्पताल से मेडिकल जांच करवाकर बाहर निकल रहे थे. पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Kolkata | A woman hurled a shoe at former WB Minister Partha Chatterjee while being taken to the ED office from ECI Hospital

"I had come to throw my shoe on him. He has taken money from poor people. I would have been happier if the shoe would have hit him on his head," she said pic.twitter.com/aiXru6mhrC

— ANI (@ANI) August 2, 2022