VIDEO: नवरात्रि में गरबे की धूम, युवतियां पीठ पर बनवा रही हैं हाउडी मोदी और चंद्रयान-2 के टैटू

नई दिल्ली: शारदीय नवरात्रि (Navratri 2019) के शुरू होते ही पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक भक्तिमय माहौल हैं. देशभर के कई राज्यों में गरबे और डांडिया की धूम मची है. नौ दिन चलने वाले इस पर्व के दौरान युवतियां और युवक पारंपरिक परिधानों के साथ इस नृत्य में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार गरबा में भाग लेने वाली सूरत की युवतियां हाउडी मोदी, चंद्रयान-2, अनुच्छेद-370, मोटर वाहन अधिनियम और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर अपनी पीठ पर टैटू बनवा रही हैं.

सूरत के एक 'गरबा क्लास' डांस ग्रुप ने हेलमेट पहनकर गरबा किया ताकि वाहन चालकों में भी हेलमेट के इस्तेमाल के बारे में जागरूकता पैदा हो. डांस ग्रुप ने कहा, वे कहते हैं "हम लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं. यह हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है."

Gujarat: Women pose with body paint tattoos, depicting PM Narendra Modi and US President Donald Trump, during preparations for #Navratri and Raas Garba, in Surat. (29.09.2019) pic.twitter.com/rdE2HzwlJY

#WATCH Gujarat: A dance group from a 'garba class' in Surat, perform garba dance wearing helmets, in a bid to create awareness among people about the usage of helmets. They say "We wanted to encourage people to wear helmets. This is for our own safety." (29.09.2019) pic.twitter.com/gvtUGMZsYD

— ANI (@ANI) September 29, 2019