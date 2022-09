Amarinder Singh: कैप्टन की कांग्रेस सांसद पत्नी परनीत कौर भी होंगी BJP में शामिल? अमरिंदर सिंह ने दिया ये मजेदार जवाब

Amarinder Singh Joins BJP: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सोमवार (19 सितंबर, 2022) को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए और कहा कि यह उनके लिए उस पार्टी में जाने का समय है जो देश के हितों और सुरक्षा की देखभाल कर रही है. पूर्व कांग्रेस नेता ने अपनी पंजाब लोक कांग्रेस का भी भगवा पार्टी में विलय कर दिया. वयोवृद्ध नेता केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर और किरेन रिजिजू के साथ-साथ पंजाब के कई नेताओं की उपस्थिति में दिल्ली में अपने मुख्यालय में भाजपा में शामिल हुए. उनके बेटे रणिंदर सिंह और बेटी जय इंदर कौर भी भगवा खेमे में शामिल हो गए.

भाजपा में आते ही कांग्रेस पर बरसे कैप्टन

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब समय देश के लिए कुछ करने का है. हमने कांग्रेस को देखा है, अब उस पार्टी के पास जाने का समय है जो देश और अपनी सुरक्षा के लिए इतना कुछ कर रही है. यहां आकर खुशी हो रही है.

Happy to share that @plcpunjab today merged with @BJP4India in the presence of Union ministers @AmitShah, @nstomar, @KirenRijiju and BJP national president @JPNadda Ji.

Will continue to work for the betterment of Punjab. Jai Hind pic.twitter.com/H9Poy1Ggc3

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 19, 2022