Youtuber Bobby Kataria: विवादित यू-ट्यूबर बॉबी कटारिया को कोर्ट से मिली जमानत, इस मामले में हुआ था गिरफ्तार

YouTuber Bobby Kataria got bail from the Court: प्लेन में सिगरेट पीने के मामले में यू-ट्यूबर बॉबी कटारिया (Bobby Kataria) को कोर्ट से जमानत मिल गई है. पुलिस ने 27 सितंबर को उसे अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद उसे एक दिन के लिए जेल भेज दिया गया था. हालांकि पुलिस (Delhi Police) ने उस पर लगातार निगरानी बनाए रखने की बात कही है.

काफी लंबे वक्त से चल रहा था फरार

दरअसल प्लेन में सिगरेट पीने के आरोप में मुकदमा दर्ज होने के बाद से पुलिस आरोपी बॉबी कटारिया (Bobby Kataria) की तलाश कर रही थी. हालांकि बॉबी कटारिया काफी दिनों तक पुलिस के हाथ नहीं आया और गच्चा देता रहा. इसके बाद कोर्ट ने बॉबी कटारिया को दिल्ली पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन जॉइन करने या एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी. जिसके बाद बॉबी कटारिया 27 सितंबर को पुलिस के सामने पेश हुआ. पुलिस ने उसे कोर्ट के सामने पेश किया, जहां से उसे एक दिन के लिए जेल भेज दिया गया.

बॉबी कटारिया को कोर्ट से मिली जमानत

अरेस्टिंग के अगले दिन 28 सितंबर को कोर्ट ने आरोपी बॉबी कटारिया (Bobby Kataria) को जमानत दे दी. पुलिस (Delhi Police) अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में बॉबी कटारिया का व्यवहार सही नहीं पाया गया है. इसलिए उस पर पुलिस की लगातार निगरानी बनी रहेगी और दोबारा से कानून तोड़ने वाली हरकत की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

निगरानी बनाए रखेगी दिल्ली पुलिस

बताते चलें कि बॉबी कटारिया यू-ट्यूब समेत कई सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस से जुड़े वीडियो डालता रहता है. इसके चलते उसकी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन गई है. गुरुग्राम का रहने वाला बॉबी कटारिया पिछले दिनों उस समय विवादों में आ गया था, जब उसका प्लेन में सिगरेट पीने का वीडियो वायरल हुआ था.

