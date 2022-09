Zee News Select: देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 18 सितंबर

1.राघव चड्ढा को ही क्यों मिला 'मिशन गुजरात', कैसे BJP के गढ़ में खेल बिगाड़ेगी AAP?

पंजाब की सफलता के बाद आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर राघव चड्ढा पर पूरा भरोसा जताया है. AAP ने राघव चड्ढा को गुजरात चुनाव का सह-प्रभारी नियुक्त किया है. Click here to read more.

2.मंदिर में दिखा चमत्कार, हनुमान जी की मूर्ति ने झपकाईं पलकें, देखें चौंकाने वाला वीडियो

मध्यप्रदेश के खरगोन मंदिर में चमत्कार का दावा किया जा रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में हनुमान जी की मूर्ति में आंखों को बंद करते और खोलते दिखाया गया है. Click here to read more.

3.MMS कांड: मोहाली में रात में भी हजारों छात्र धरने पर डटे, प्रशासन पर भड़के, तीसरा आरोपी गिरफ्तार

चंडीगढ़ विवि हॉस्टल में छात्राओं के कथित आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाने को लेकर छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. हजारों की संख्या में छात्र यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. Click here to read more.

4.ब्रिटिश महारानी का अंतिम संस्कार आम लोगों से बिल्कुल अलग, कौन होगा शामिल? जानें पूरा कार्यक्रम

Queen Elizabeth funeral: महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार आम लोगों से बिल्कुल अलग होगा. आइये आपको बताते हैं पूरे कार्यक्रम के बारे में. Click here to read more.

5.'सिर तन से जुदा' के जरिये पब्लिसिटी चाहता था डॉक्टर, साइबर सेल ने घटिया मंशा का ऐसे किया खुलासा

गाजियाबाद के डॉक्टर ने शिकायत की थी कि उसे सिर तन से जुदा की धमकी मिली है. डॉक्टर के आरोप झूठे निकले हैं. आइये आपको बताते हैं डॉक्टर से जुड़े इस चौंका देने वाले मामले के बारे में. Click here to read more.

6.MMS कांड: एक स्क्रीनशॉट से खुला राज, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से शिमला तक जुडे़ तार, 10 बड़ी बातें

मोहाली की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहाती हुई छात्राओं के वीडियो बनाकर लीक करने के मामले में आरोपी छात्रा के बॉयफ्रेंड को शिमला से गिरफ्तार कर लिया गया है. Click here to read more.

7.MMS कांड: आरोपी लड़की को वार्डेन की फटकार - 'किसने बोला तुझे वीडियो बनाने के लिए'

छात्राओं का वीडियो बनाने का आरोप यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की पर ही लगा है. पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है.Click here to read more.

8.हिमाचल: सीएम जयराम ठाकुर का विपक्ष पर तंज- ‘20-25 साल तक नहीं लगेगा आपका तंबू’

राज्य विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के युवाओं को संबोधित करने मंडी आने वाले हैं. पीएम मोदी का 24 सितंबर को मंडी में एक रैली को संबोधित करेंगे. Click here to read more.

9.ताइवान में 24 घंटे में लगा भूकंप का दूसरा झटका, 7.2 रही रविवार दोपहर की तीव्रता

ताइवान के लोगों के लिए यह वीकेंड टेंशन वाला रहा. शनिवार को आए भूकंप के बाद यहां पर रविवार दोपहर फिर से भूकंप आया और इस बार इसकी तीव्रता शनिवार से अधिक थी. रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को 6.6 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जबकि रविवार को आए भूकंप की तीव्रता 7.2 थी. Click here to read more.

10.ब्रिटेन के हमेशा राजा बने रहेंगे किंग चार्ल्स! अगर... बाबा वेंगा ने की थी भविष्यवाणी

बाबा वेंगा ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के शासन को लेकर भविष्यवाणी करते हुए बताया था कि वो कब तक राजगद्दी पर बैठे रहेंगे. Click here to read more.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर