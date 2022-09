MMS कांड: मोहाली में रात में भी हजारों छात्र धरने पर डटे, प्रशासन पर भड़के, तीसरा आरोपी गिरफ्तार

Chandigarh University MMS scandal: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल का MMS कांड तूल पकड़ता जा रहा है. मामले में छात्रों ने प्रशासन पर गुमराह करने का आरोप लगाया है. छात्रों का कहना है कि किसी भी तरह प्रशासन पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है. इससे पहले आरोपी छात्रा द्वारा कई अन्य छात्राओं का ‘आपत्तिजनक’ वीडियो बनाए जाने की ‘अफवाह’ को लेकर पंजाब के मोहाली में विश्वविद्यालय के छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को जांच के आदेश दिए. मामले में छात्रा के कथित दोस्त और उसके सहयोगी को पंजाब पुलिस ने शिमला से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस छात्रा समेत अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

आरोपी छात्रा और उसका साथी गिरफ्तार

मामला प्रकाश में आने के बाद शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने आरोपी छात्रा को गिरफ्तार कर लिया था. जबकि हिमाचल प्रदेश में रह रहे उसके साथी को रविवार देर शाम गिरफ्तार किया गया. बीती रात हुए प्रदर्शन के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिये अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के परिसर पहुंचीं पंजाब की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरप्रीत देव ने संवाददाताओं से कहा कि ऐसा लगता है कि आरोपी छात्रा ने अपना एक वीडियो युवक के साथ साझा किया और किसी अन्य छात्रा का कोई आपत्तिजनक वीडियो नहीं मिला है.

छात्रा के मोबाइल फोन से खुलेंगे राज

विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने भी उन खबरों को झूठी व निराधार बताकर खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि विश्वविद्यालय के छात्रावास में कई छात्राओं के वीडियो बनाए गए और सोशल मीडिया पर साझा किए गए तथा कई छात्राओं ने इस प्रकरण के बाद आत्महत्या का प्रयास किया. मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विवेक शील सोनी ने संवाददाताओं को बताया कि कई छात्राओं का वीडियो बना कर लीक किए जाने की ‘अफवाह’ के बाद विश्वविद्यालय में आधी रात के बाद प्रदर्शन हुआ. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार छात्रा का मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिये जब्त कर लिया गया है और किसी छात्रा के आत्महत्या की कोशिश करने का मामला सामने नहीं आया है और इस मामले में किसी की मौत नहीं हुई है.

#WATCH | Punjab: A large number of students gather inside the #ChandigarhUniversity campus in Mohali, demanding justice over the alleged 'leaked objectional videos' row pic.twitter.com/kOJ8X6cnDm

— ANI (@ANI) September 18, 2022