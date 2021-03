ऑर्डर लेने से किया इनकार तो Zomato डिलिवरी बॉय ने लड़की को मारा मुक्का; वीडियो शेयर कर सुनाई आपबीती

नई दिल्‍ली: सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. बुधवार 10 मार्च को शेयर किए गए इस वीडियो में बेंगलुरु की ब्‍यूटी इंफ्लूएंसर हितेशा चंद्राणी ने जोमैटो डिलिवरी बॉय पर फिजिकली अब्‍यूज करने के आरोप लगाए हैं. वीडियो में हितेशा लगातार रो रही हैं और उनकी नाक से खून निकल रहा है.

हितेशा इस वीडियो में पूरी घटना के बारे में बता रही हैं कि कैसे जोमैटो डिलिवरी बॉय ने उन पर हमला किया. हितेशा ने ये वीडियो इंस्‍टाग्राम पर अपलोड किया है और कुछ ही घंटों में इस वीडियो को करीब दो लाख लोग देख चुके हैं.

हितेशा चंद्राणी के मुताबिक, ये सब एक एक फूड ऑर्डर से शुरू हुआ. चूंकि उनका जोमैटो ऑर्डर देरी से पहुंचा था, उन्होंने जोमैटो से कहा कि वो इस ऑर्डर को कैंसिल कर दें या फिर इसे कॉम्प्लीमेंट्री कर दें.

हितेशा ने बताया कि उन्होंने 9 मार्च को शाम 3.30 बजे ऑर्डर प्लेस किया था लेकिन उन्हें ये ऑर्डर 4.30 बजे शाम को मिला. ऑर्डर टाइम पर नहीं मिला इसलिए उन्होंने कस्टमर सपोर्ट को फोन लगाया और उनसे कहा कि या तो पैसे वापस करें या ऑर्डर को पूरी तरह से कैंसिल कर दें.

हितेशा ने कहा कि जब उन्होंने डिलिवरी बॉय से ये कहा कि ऑर्डर को कैंसिल करना है या कॉम्प्लीमेंट्री करना है और वह इसके कंफर्मेशन का इंतजार कर रही हैं, तो डिलिवरी बॉय उन पर चिल्लाने लगा और ऑर्डर को वापस ले जाने से मना कर दिया.

हितेशा चंद्राणी ने वीडियो में बताया कि डिलिवरी बॉय को जब उन्होंने इंतजार करने के लिए कहा तो वह काफी अग्रेसिव हो गया और गुस्से में जोर जोर से उन पर चिल्लाने लगा.

हितेशा के मुताबिक, वह डर गईं और उन्होंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की. इतने में डिलिवरी बॉय जबरन उनके घर में घुस गया और उनके चेहरे पर एक जोर का मुक्का मारा. इसके बाद वह ऑर्डर लेकर भाग गया. इंस्टाग्राम वीडियो में चंद्राणी ने बताया है कि वह चिल्लाईं लेकिन उनके पड़ोसी मदद के लिए नहीं आए.

हालांकि सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. कई लोगों ने उनके वीडियो पर कमेंट किए और लिखा कि ये शॉकिंग है. आप चिंता न करें और अपना ख्याल रखें. हम आपके साथ हैं.

Hey Hitesha, thank you for speaking to us, we can assure you this is not the experience our delivery universe stands for. Our local representative shall be in touch with you shortly to help you with the police investigation(1/n)

— zomato care (@zomatocare) March 10, 2021