बेंगलुरु: जोमैटो (Zomato) के उस डिलिवरी बॉय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने ऑर्डर लेने से इनकार करने पर हितेशा चंद्राणी नाम की एक महिला को जोरदार मुक्‍का जड़ दिया था. बेंगलुरु के डीसीपी (साउथ ईस्‍ट) श्रीनाथ जोशी के मुताबिक, जोमैटो डिलिवरी बॉय को महिला पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है.

Karnataka: A delivery man of Zomato (in photo) has been booked and arrested for allegedly attacking a woman in Bengaluru, according to Bengaluru DCP (South East) Joshi Srinath

Zomato says, "We deeply regret this incident & apologise to Hitesha for this traumatic experience". pic.twitter.com/L3T4RUDvx2

