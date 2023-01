Government Jobs: AIIMS रायपुर में सीनियर रेजिडेंट पदों पर की जा रही नियुक्ति, जानें क्या मांगी है योग्यता

AIIMS Recruitment 2023: एम्स में नौकरी करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए गोल्डन चांस है. दरअसल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute Of Medical Sciences) रायपुर ने विभागों के लिए वैकेंसी निकाली है. ये भर्तियां भारत सरकार रेजिडेंसी योजना के अनुसार 112 सीनियर रेजिडेंट (Non Academic) पदों पर की जाएंगी.

इस भर्ती के लिए एम्स (AIIMS) की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. मेडिकल डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी इन पदों के लिए फटाफट आवेदन कर दें. यहां हम आपको इस भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दे रहे हैं.

ऑफिशियल वेबसाइट

कैंडिडेट्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर की वेबसाइट aiimsraipur.edu.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं.

आवेदन की आखिरी तारीख

एम्स रायपुर में निकली इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी 31 जनवरी 2023 तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं.

आवेदन के लिए जरूरी योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से संबंधित विषय में मेडिकल में मास्टर डिग्री जैसे एमडी/एमएस/डीएनबी/डिप्लोमा होना जरूरी है.

आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु 45 साल निर्धारित की गई है.

जानें कितनी मिलेगी सैलरी

सीनियर रेजिडेंट के पदों पर चयनित होने वाले कैंडिडेट्स को सैलरी के तौर पर 67,700 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे.

चयन प्रक्रिया

सीनियर रेजिडेंट के पदों पर अभ्यर्थियों के सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा.

आवेदन शुल्क

जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क के तौर पर 1000 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी को एप्लीकेशन फीस में छूट दी गई है.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

योग्यता प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

पैन कार्ड

जाति प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

जन्म प्रमाण पत्र

रोजगार कार्यालय का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

आवेदन कैसे करें

ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने और आवेदन फॉर्म लिंक के लिए यहां क्लिक करें