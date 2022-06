नई दिल्ली: भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की तरफ से सब-इंस्‍पेक्‍टर और कॉन्‍स्‍टेबल के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है. इस वैकेंसी के तहत सब-इंस्‍पेक्‍टर और कॉन्‍स्‍टेबल के 110 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाली ये भर्तियां बीएसएफ के एसएमटी (SMT) वर्कशॉप के लिए की जाएंगी. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अभ्यर्थी बीएसएफ की इस ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 जुलाई 2022 तय की गई है.

वैकेंसी डिटेल

1. कॉन्‍स्‍टेबल - 88 पद

2. सब इंस्पेक्टर (विहिकल मैकेनिक) - 12 पद

3. सब इंस्‍पेक्‍टर (ऑटो इलेक्ट्रिशियन) - 4 पद

4. सब इंस्‍पेक्‍टर (स्‍टोर कीपर) - 6 पद

अधिकतम आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की नयूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 25 साल होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के तहत अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

शैक्षिक योग्‍यता

1. कॉन्‍स्‍टेबल - इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है. साथ ही उसके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्‍टीट्यूट का सर्टिफिकेट या तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

2. सब इंस्पेक्टर- सब इंस्पेक्टर के सभी पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ने किसी भी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान से ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियि‍रंग में तीन साल का डिप्‍लोमा किया होना चाहिए.

सैलरी

1. सब इंस्पेक्टर - 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए तक

2. कॉन्‍स्‍टेबल - 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक

चयन प्रक्रिया

इन पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

1. अभ्यर्थी सबसे पहले बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं.

2. इसके बाद होम पेज पर दिए गए Current Recruitment Openings के लिंक पर क्लिक करें.

3. अब आप Group-B & C Combatised posts in the Border Security Force, SMT WKSP के लिंक पर क्लिक करें.

4. इसके बाद आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करें.

5. अब आप मांगी गई डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें.

6. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं.

7. आवेदन फॉर्म भरने के बाद मांगे गए जारूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

8. अंत में आप आवेदन शुल्क का भुगतान कर सबमिट के बटन पर क्लिक करें.

9. आप भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म की एक कॉपी प्रिंट कर अपने पास जरूर रख लें.