Govt jobs 2022: Indian Overseas Bank में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर करें अप्लाई, ये मांगी है योग्यता

Indian Overseas Bank Recruitment 2022: ऐसे कैंडिडेट्स जो बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके पास डिजिटल बैंकिंग में स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनने का शानदार मौका है. दरअसल, इंडियन ओवरसीज बैंक में एमएमजी (MMG) स्केल II में सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंकिंग में भर्ती निकली है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत विभिन्न पदों के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 25 पदों को भरा जाना है.

इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. स्पेशलिस्ट ऑफिसर (Specialist Officer) के पदों पर भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट iob.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यहां इस भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दी जा रही है

वैकेंसी डिटेल

सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल बैंकिंग में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 25 पदों पर भर्तियां की जानी हैं

आवेदन करने की आखिरी तारीख

स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर अभ्यर्थी 30 नवंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में अभ्यर्थी समय रहते इन पदों के लिए अप्लाई कर दें.

आवेदन के लिए जरूरी योग्यता

इन पदों पर इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है. इस संबंध में पूरी डिटेल जानने के लिए कैंडिडेट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लें.

आयु सीमा

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंकिंग में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की 1 नवंबर 2022 को न्यूनतम आयु 25 और अधिकतम आयु 30 साल होनी चाहिए.

आवेदन फीस

स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने वाले जनरल और अन्य सभी (ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सहित) कैंडिडेट्स को आवेदन फीस के तौर पर 1000 रुपये का भुगतान करना होगा. जबकि, एससी,एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन फीस 100 रुपये निर्धारित है.

ऐसे करें आवेदन

कैंडिडेट्स सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.iob.in पर जाएं.

इसके बाद वेबसाइट पर दिए गए Career बटन पर क्लिक करें.

अब Recruitment of Specialist Officers (IT) in MMG Scale II – 2022-23 के बगल में दिए गए Apply के लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

अब आवेदन जमा करें और एप्लीकेशन कंफर्मेशन पेज का प्रिंट ले लें.