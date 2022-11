OSSC CGL Recruitment 2022: ग्रुप बी और सी पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, ये रही डिटेल

OSSC CGL Recruitment 2022 For Group B and Group C: ओडिशा में निकली सरकारी भर्तियों के लिए होने वाले कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम से जुड़ी बड़ी अपडेट है. दरअसल, ओडिशा राज्य सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली है. ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीजीएल भर्ती परीक्षा के माध्यम से इन रिक्तियों को भरा जाएगा. यहां आपको इससे जुड़ी पूरी डिटेल दे रहे हैं.

इसके लिए ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग ( Odisha Staff Selection Commission ) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2022 ( OSSC CGL Exam 2022 ) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके मुताबिक ओडिशा में गुप बी और सी पदों ( Group B and Group C Posts ) पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 943 पदों पर भर्ती होगी. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 11 नवंबर से होगी.

आवेदन के लिए निर्धारित आयु सीमा

ओएसएससी सीजीएल 2022 के लिए कैंडिडेट्स की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 38 साल निर्धारित की गई है.

वैकेंसी डिटेल

इस भरेती के तहत कुल 943 रिक्त पदों को भरा जाना है.

महत्वपूर्ण तारीखें

ओएसएससी सीजीएल भर्ती 2022 के लिए कैंडिडेट्स 11 नवंबर 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

इन पदों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 10 दिसंबर 2022 तय की गई है.

चयन प्रक्रिया

पहला चरण- ओएसएससी सीजीएल भर्ती 2022 प्रीलिम्स CBRE मोड में आयोजित होगी.

दूसरा चरण- ओएसएससी सीजीएल भर्ती 2022 मुख्य परीक्षा, यह रिटन एग्जाम होगा.

तीसरा चरण- ओएसएससी सीजीएल भर्ती 2022 डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन

आवेदन के लिए जरूरी शैक्षिक योग्यता

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास या इसके समकक्ष होना चाहिए. योग्यता के संबंध में पूरी डिटेल के लिए अभ्यर्थी इस भर्ती का नोटिफिकेशन चेक कर लें.