Railway Jobs: साउथ सेंट्रल रेलवे में 10वीं पास के लिए निकली बंपर वैकेंसी, अप्रेंटिस के 4103 पदों पर होगी भर्ती

Railway Apprenticeship Recruitment 2023: भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है. दरअसल, साउथ सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के 4103 पदों पर वैकेंसी निकली है. अप्रेंटिसशीप (Apprenticeship) के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है.

इच्छुक कैंडिडेट्स रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट scr.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के जरिए एसी मैकेनिक, कारपेंटर, डीजल मेकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मेकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, समेत कुल 4103 पदों को भरा जाना है.

एप्लीकेशन की लास्ट डेट

अभ्यर्थी अप्रेंटिस पदों के लिए 29 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क

इन पदों पर आवेदन करने वाले जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क के तौर पर 100 रुपये का भुगतान करना होगा. जबकि, एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है.

जरूरी शैक्षिक योग्यता

साउथ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए. इसके अलावा संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होना जरूरी है.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 15 साल से 24 साल के बीच होनी चाहिए. एससी/एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल, जबकि ओबीसी-एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट दी गई है. आयु की गणना का आधार 1 मई, 2022 रखा गया है.

वैकेंसी डिटेल्स

एसी मैकेनिक - 250 पद

बढ़ई - 18 पद

डीजल मैकेनिक - 531 पद

इलेक्ट्रीशियन - 1019 पद

इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक - 92 पद

फिटर - 1460 पद

मशीनी - 71 पद

पेंटर - 80 पद

वेल्डर - 553 पद

एमएमडब्ल्यू - 24 पद

ऐसे होगा चयन

मैट्रिक और आईटीआई दोनों पाठ्यक्रमों में कैंडिडेट्स द्वारा हासिल किए गए प्रतिशत अंकों का औसत लेकर मेरिट सूची तैयार की जाएगी.

ऐसे करें अप्लाई

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rrccr.com पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर 'Apprentice Recruitment' के लिंक पर क्लिक करें।

अब 'Online application for Engagement of Apprentices under the Apprentices' के ऑप्शन पर जाएं.

अगले पेज पर 'Registration' के लिए मांगी गई डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन करें.

इसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें और सबमिट कर दें.

आगे के लिए एक प्रिंट आउट लेकर रखें.