Sarkari Naukari: पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन में निकली बंपर वैकेंसी, इस दिन शुरू हो रही आवेदन प्रक्रिया, देखें जरूरी डिटेल्स

Powerdgrid PGCIL Bharti 2022: इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुके कैंडिडेट्स जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके पास पीजीसीआईएल में नौकरी करने का शानदार मौका है. बता दें कि पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Power Grid Corporation of India Limited) ने विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली है. पीजीसीआईएल इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस भर्ती के लिए अभी आवेदन पक्रिया शुरू नहीं की गई है.

फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकाली है. कैंडिडेट्स पावरग्रिड भर्ती 2022 के लिए अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन चेक सकते हैं. इन पदों पर आवेदन के इच्छुक कैंडिडेट्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट powergrid.in पर जाकर डिटेल्स ले सकते हैं.

भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें

इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 21 नवंबर 2022 से होने जा रही है.

कैंडिडेट्स आवेदन पत्र 11 दिसंबर 2022 तक जमा कर सकेंगे.

वैकेंसी डिटेल

इस भर्ती अभियान फील्ड इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईटी) और फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन) के कुल 800 पदों को भरा जाएगा.

1.फील्ड इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के लिए 50 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 15 पद और आईटी के लिए 15 पद खाली हैं.

2.फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रिकल) के लिए 480 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 240 पद रिक्त हैं.

जरूरी क्वालिफिकेशन

फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल - न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक/बीएससी अनुशासन या समकक्ष योग्यता और एक साल का अनुभव होना चाहिए.

फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार - न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक/बीएससी या समकक्ष योग्यता और एक वर्ष का अनुभव मांगा गया है.

फील्ड इंजीनियर आईटी - न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीई/बीटेक/बीएससी. इसके अलावा एक साल का अनुभव होना चाहिए.

फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रिकल) - न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा या समकक्ष होना चाहिए. साथ ही एक साल का अनुभव होना जरूरी है.

फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन)- मान्यता प्राप्त तकनीकी बोर्ड/संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता और एक साल का अनुभव होना जरूरी है.

आयु सीमा

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा 29 साल निर्धारित की गई है.

एप्लीकेशन फीस

फील्ड इंजीनियर पदों पर अप्लाई करने के लिए आवेदन शुल्क के तौर पर 400 रुपये और फील्ड सुपरवाइजर पदों के लिए 300 रुपये का भुगतान करना होगा.

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले पीजीसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट powergrid.in पर जाएं.

अब करियर सेक्शन के 'Job Opportunities- Openings à Executive Positions on All India Basis and then “Engagement of experienced personnel on Contract Basis for the post of Field Engineer & Field Supervisor' पर जाएं.

जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन करें और अपना आवेदन पत्र जमा करें.