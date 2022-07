Indian Army Recruitment 2022: भारतीय सेना में चीनी इंटरप्रेटर के पदों पर निकली वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

Indian Army Recruitment 2022: सेना मुख्यालय चयन बोर्ड की तरफ से चीनी दुभाषिए यानी इंटरप्रेटर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है. इस पद के लिए पुरुष व महिला दोनों ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. यह शायद पहला मौका हैं, जब इस पद पर भर्ती निकाली गई है. चयन बोर्ड द्वारा सेना की ऑफिशियल वेबसाइट indianarmy.nic.in पर इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. अभ्यर्थी इस पद के लिए 10 अगस्त 2022 से पहले आवेदन कर लें.

नियुक्ति के बाद दिया जाएगा ये पद

बता दें कि इस वैकेंसी के तहत कुल 6 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इनमें से 5 पद सिविलियन और 1 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित किया गया है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत जिन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, उन्हें टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी. इसके अलावा चयनित अभ्यर्थियों को बंपर वेतन भी दिया जाएगा.

चयन प्रक्रिया

इन पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन 300 अंक के प्रोफिसिएंसी टेस्ट और 200 अंकों के इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. प्रोफिसिएंसी टेस्ट में तीन चरण "राइटिंग, स्पीकिंग और लिस्निंग" शामिल होंगे.

शैक्षणिक योग्यता

इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास चीनी भाषा में 55 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री या किसी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन के साथ में 2 साल चीनी भाषा का डिप्लोमा होना चाहिए.

ऐसे करें आवेदन

इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 10 अगस्त, 2022 तय की गई है. बता दें कि अभ्यर्थियों को इन पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा. अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म भरकर इंडिया पोस्ट के माध्यम से नीचे दिए गए पते पर भेजना होगा.

पता - Directorate General Territorial Army, Integrated Headquarters of Ministry of Defence, A Block, 4th Floor, Defence Office Complex, KG Marg, New Delhi - 110001