Rejection by Girl: क्या लड़की ने ठुकरा दिया है Love प्रपोजल? इन तरीकों से भगाएं रिजेक्शन का भूत!

What to do if Girl Rejects You: रिजेक्शन का डर बहुत से लोगों को होता है. लोगों को इससे उबरना नहीं आता है. यदि आपको रिजेक्शन मिलती भी है, तो सोच लीजिए आपकी किस्‍मत में आगे इससे भी अच्छी लड़की मिलना है.