19 महीने में एक साल बड़ा होता है ये इंसान! आखिर कैसे पूरा होता है एंटी एजिंग का टारगेट?

Anti-Ageing: आप हर बार नए बर्थडे को सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन साथ ही फिक्र रहती है जिंदगी से एक साल और कम हो गया. हालांकि 'प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट' (Project Blueprint) के मास्टरमांड और टेक एंटरप्रेन्योर ब्रायन जॉनसन (Bryan Johnson) का अलग मामला है, वो लॉन्जविटी (Longevity) के रिसर्च के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने दावा किया है कि उनकी बायोलॉजिकल एजिंग जबरदस्त तरीके से स्लो हो गई है. अब वो अपना बर्थडे 19 महीने के गैप में मनाते हैं, यानी वो इतने वक्त में एक साल बड़े होते हैं.

एंटी-एजिंग का दावा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्रायन जॉनसन ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "मेरा नया रिकॉर्ड: 0.64 पेस ऑफ एडिंग है. मेरा जन्मदिन अब हर 19 महीने में आता ह. पहले मैंने 'ब्रेनट्री वेनमो' (Braintree Venm) बनाया था, अब मैं ह्यूमन बनाता हूँ, जिसका टारगेट एजिंग के प्रॉसेस को धीमा करना और रिवर्स करना है. पोषण एंटी-एजिंग का एक शक्तिशाली नियम है. मैं हर दिन यही खाता हूं. आप भी खा सकते हैं."

My new record: 0.64 pace-of-aging. My birthday is now every 19 months. Previously I built Braintree Venmo, now I build human, with a goal to slow and reverse aging.

Nutrition is a power law of anti-aging. This is what I eat everyday. You can too. pic.twitter.com/36tR8sXw3T

— Bryan Johnson /dd (@bryan_johnson) June 11, 2024