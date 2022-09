Pillow Benefits: पैरों के नीचे तकिया लगाकर सोने के हैं 5 बड़े फायदे, बॉडी में होते हैं ये बदलाव

Benefits of keeping Pillow under Legs: प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाएं (Pregnant Women) अक्सर अपने पैरों के नीचे तकिया लगाकर सोती हैं और उनको कई फायदे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पैरों के नीचे तकिया (Pillow under Legs) लगाकर सोना हर किसी के लिए फायदेमंद होता है.

प्रेग्नेंट महिलाओं को होते हैं ये फायदे

पैर के नीचे तकिया लगाकर सोने से प्रेग्नेंट महिलाओं (Pregnant Women) के शरीर पर भार नहीं पड़ता है और वजन पूरे शरीर में समान रूप से बंट जाता है. इससे पैरों की सूजन कम होती है और कमर पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ने की वजह से कमर दर्द में भी राहत मिलती है. ये फायदे सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं को ही नहीं, अन्य लोगों को भी होते हैं.

साइटिका के दर्द और डिस्क पेन में होता है फायदा

पैरों के नीचे तकिया लगाकर सोने से साइटिका के दर्द (Sciatica Pain) में राहत मिलती है. दरअसल, सोते समय पैर काफी नीचे होता है, जिस वजह से साइटिका का दर्ज शुरू हो जाता है. इसके अलावा पैरों के नीचे तकिया लगाने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम होता है और डिस्क पेन में भी राहत मिलती है.

ब्लड सर्कुलेशन होता है सही

पैरों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होने की वजह से तेज दर्ज और जलन होता है. पैरों के नीचे तकिया लगाकर सोने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और दर्द कम होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

