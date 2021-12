आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं​ विटामिन से भरपूर ये 4 फूड, चश्मा भी हट जाएगा

Best Foods for Eye Health: कमजोर आई साइट (Eyesight) की समस्या आज कम उम्र में ही लोगों को अपना शिकार बना रही है. इसकी वजह से छोटी उम्र में ही चश्मा लगाना पड़ता है और कई बार आपको इससे परेशानी भी होती है. अगर आप भी कमजोर आई साइट की समस्या से जूझ रहे हैं, तो डाइट में इन 3 विटामिन्स से भरपूर चीजों को शामिल करें. इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और चश्मा भी हट जाएगा.

विटामिन A से भरपूर फूड्स

विटामिन A से भरपूर फूड्स आंखों के लिए फायदेमंद हैं. विटामिन A में Rhodopsin होता है. ये एक ऐसा प्रोटीन है जो आपकी आंखों को कम लाइट में भी देखने में मदद करता है. ये आपकी आईसाइट बढ़ाने में मदद करता है. गाजर, कद्दू, पपीता और हरी पत्तेदार सब्जियों को डाइट में शामिल करें.

विटामिन B 1 और ई वाली चीजें

विटामिन B 1 से भरपूर फूड्स एंटी स्ट्रेस फूड्स हैं. ये आंखों को स्ट्रेस के प्रभाव से बचाते हैं और ड्राईनेस और सूजन की समस्या को कम करते हैं. वहीं विटामिन E भी आंखों के लिए जरूरी है. इसके लिए मटर, नट्स, काजू, बादाम और अंकुरित दालों को डाइट में जोड़ें.

विटामिन C

विटामिन C से भरपूर फूड्स जैसे कि खट्टे फल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. ये आंखों को बाहरी नुकसान से बचाने में मदद करते हैं. इसके अलावा विटामिन C कोलेजन के प्रोडक्शन में बढ़ावा देता और कॉर्निया और आंखों के सफेद भाग को हेल्दी रखने में मदद करता है. विटामिन C से भरपूर चीजें जैसे नींबू, संतरा और अंगूर जरूर खाएं.

ओमेगा-3 से भरपूर चीजें

आंखों को स्वस्थ रखने के लिए ओमेगा-3 से भरपूर चीजें खाना भी आपको फायदा पहुंचाएगा. ओमेगा-3 फूड्स में विटामिन E की मात्रा होती है. ये उम्र बढ़ने के साथ होने वाले डैमेज से बचाव में मदद करते हैं. इसके लिए आप मछली, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स को डाइट में शामिल करें.

