Cinnamon For Glowing Skin: त्वचा में जादुई चमक भर देता है दालचीनी, बस आजमाएं ये आसान नुस्खे

How To Use Cinnamon For Glowing Skin: दालचीनी एक मसाला है जोकि खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम जैसे गुण मौजूद होते हैं जोकि आपकी सेहत के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। इसके अलावा दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीइंफ्लेमेटरी (Anti-inflammatory), एंटीवायरल तथा एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं जिससे कि ये आपकी स्किन के लिए बेहतरीन होता है।

ऐसे में आज हम आपको चमकदार त्वचा पाने के लिए दालचीनी के इस्तेमाल लेकर आए हैं। इससे आपकी स्किन की सारी समस्याएं लेकर आए हैं। जिससे आपकी स्किन नेचुरली ग्लोइंग बनाने में मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं (How To Use Cinnamon For Glowing Skin) ग्लोइंग स्किन के लिए दालचीनी कैसे इस्तेमाल करें।

ग्लोइंग स्किन के लिए दालचीनी को ऐसे करें इस्तेमाल (How To Use Cinnamon For Glowing Skin)

दालचीनी एंटीफंगल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टिरियल प्रोपर्टीज से भरपूर होता है। अगर आपके चेहरे पर ज्यादा कील मुंहासें हैं तो ऐसे में दालचीनी का सेवन आपके लिए सहायक साबित हो सकता है। इससे आपकी स्किन के निशान गायब हो जाते हैं साथ ही इससे आपके चेहरे पर चमक भी आने लगती है।

अगर आप विंटर स्किन ड्रायनेस से परेशान हैं तो ऐसे में आप दालचीनी के तेल में थोड़ा पेट्रोलियम जेली या ऑलिव ऑयल डालकर मिला लें। फिर आप इस मिक्चर को फेस पर लगाकर हल्की हाथों की मसाज कर लें। इससे आपकी स्किन डीप मॉइश्चराइज होती है। साथ ही इससे आपको नेचुरल ग्लों भी मिलता है।

अगर आप रूखी और बेजान त्वचा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ऐसे में आप दालचीनी पाउडर में केला मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर आप इस मास्क को अपने फेस पर अच्छी तरह से मिलाकर लगा लें। इससे आपकी डेड स्किन को हटाने में मदद मिलती है। साथ ही इससे आपकी स्किन में निखार भी बढ़ने लगता है।

अगर आपको कम भूख लगती है तो ऐसे में दालचीनी का सेवन करने से आपको भूख बढ़ाने में भी मदद मिलती है। इसके साथ ही इससे आपको उल्दी जैसी समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है। ऐसे में आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं।