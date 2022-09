Cockroach Mosquito-fly Remedies: घर में मक्खी-मच्छर और कॉकरोच से हैं परेशान? अपना लें ये नुस्खा, जड़ से खत्म हो जाएगी समस्या

How to get rid of Cockroach Mosquito Fly: हर इंसान चाहता है कि उसका घर साफ-सुथरा हो, जहां आपको कोई कीट-पतंगा घूमता हुआ दिखाई न दे. लेकिन अगर आपको घर में मक्खी-मच्छर (Mosquito-fly) भिनभिनाते दिख जाएं तो दिमाग खराब हो जाता है. वहीं रसोई में कॉकरोच (Cockroach) घूमते देख भोजन खाने का दिल नहीं करता. अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आज हम आपको इससे निपटने के आसान उपाय बताते हैं. इस उपाय को अपनाने के बाद कीट-पतंगों की यह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी.

कीड़े मारने के लिए ऐसे बनाएं स्प्रे

घर में कॉकरोच (Cockroach) और मक्खी-मच्छर के सफाये के लिए आपको स्प्रे बनाना होगा. इसे बनाने के लिए आप एक बर्तन में पानी भर लें. इसके बाद उसमें लहसुन के बहुत सारे छिलके, मिर्ची की डंठलें और एक एलोवेरा स्टिक को डालकर ढक दें. तीन दिनों तक उस पानी को ऐसे ही ढंका रहने दें. इसके बाद पानी में मौजूद सभी चीजों को पीस कर छान लें और उसी पानी में मिलाकर घोल लें. ऐसा करने के बाद आपका कीटनाशक स्प्रे तैयार हो जाएगा.

इस बात का रखें ध्यान

स्प्रे बनाते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि उसमें से बदबू आ सकती है. लिहाजा उस बर्तन को रसोई या अपने सोने के कमरे में न रखे. इसके बजाय उस बर्तन को ऐसी जगह रखें, जहां परिवार के लोगों का आना-जाना कम हो. उस बर्तन को 3 दिनों तक ढक्कन से कसकर बंद रखें. इसके बाद ही उसे खोलें.

स्प्रे का ऐसे करें इस्तेमाल

यह स्प्रे बनने के बाद आप कॉकरोच (Cockroach) और मक्खी-मच्छरों (Mosquito-fly) के छिपने वाले जगहों पर उसे 2-3 बार अच्छी तरह स्प्रे कर दें. जिन जगहों पर सीलन हो या जहां पानी रहता हो, वहां इस स्प्रे को जरूर छिड़कें. बेड के नीचे और बक्सों के पीछे भी स्प्रे छिड़कने से फायदा होता है. इससे मच्छर और मक्खी पनप नहीं पाते और घर कीड़े-मकोडों से मुक्त हो जाता है.

