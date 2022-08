Drinking Water In The Morning: सुबह उठते ही पानी पीने से करते हैं परहेज? तो इन फायदों से रह जाएंगे महरूम

Benefits of Drinking Water In The Morning: पानी हमारे शरीर के लिए सबसे आवश्यक तत्वों में से एक है. शरीर को स्वस्थ्य रखने के लिए हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए. शरीर में इसकी की कमी होने से तमाम तरह की बिमारियां हो सकती है. हमे खुद को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए. अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बॉडी का हाइड्रेटेड रहना बहुत आवश्यक है. हमारे शरीर में लगभग 70 प्रतिशत पानी होता है. पानी की कमी के कारण सिरदर्द, कब्ज, ड्राई स्किन, जोड़ो का दर्द, अपच, लो ब्लड प्रेशर का खतरा, मोटापे की समस्या और स्तन कैंसर जैसी कई समस्याएं हो सकती है. आज हम आपको यहा बताएंगे कि हमें कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए.और साथ ही आखिर हमें क्यों थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए.

पानी पीने के फायदे

शरीर को शरीर को स्वस्थ और फिट रखने में पानी की अहम भूमिका होती है. मानव शरीर में पानी की मात्रा 50-60 फीसदी होती है. पानी शरीर के अंगों और ऊतकों की रक्षा करता है.

1. पाचन तंत्र रहेगा दुरुस्त

अगर आप भी फास्ट या उपवास रखते है और खाली पेट पानी पीते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ सकता है. जिससे आपका पाचनतंत्र भी ठीक हो सकता है,और आपको कब्ज ,गैस से भी निजात दिला सकता है.

2. वजन कम करने में कारगर

पानी पीने से हमें भूख कम महसूस होती है. जिससे हमें वजन घटाने में मदद मिलती है. सुबह जागने के तुरंत बाद पानी पीने से शरीर के विषाक्त पदार्थ यूरीन के साथ बाहर निकल जाते है. इस प्रकार ये पाचन तंत्र को सुधारकर वजन कम करने में मदद करता है.

3. एनर्जी बुस्ट करने में असरदार

अगर आप भी थकान या कमजोरी महसूस करते हैं तो आपके लिए पानी पीना बेहद फायदेमंद है. शरीर में डिहाइड्रेशन होने से थकावट महसूस होती है. सही मात्रा में पानी के सेवन

करने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और शरीर को एनर्जी भी मिलता है.

4. तनाव कम करने में मददगार

अगर आप थकान या कमजोरी महसूस करते है मस्तिष्क के लगभग 70 से 80 फीसदी टिश्यूज पानी से बने हैं. डिहाइड्रेशन होने पर शरीर के साथ-साथ मस्तिष्क भी तनाव महसूस करता है. इसलिए समय-समय पर पानी पीते रहने से टेंशन कम हो सकती है.

5. बालों की खूबसूरती निखारेगी

क्या आप जानते हैं पानी की कमी से बाल पतला और नाजुक होने लगता हैं. यहां तक कि बालों का रूखापन और बेजान होने कारण भी पानी की कमी को ही बताया गया है. खाली पेट पानी पीने से बालों के रूखापन से मुक्ति और बालों के विकास में तेजी आती है.

सुबह और दोपहर में कितना पानी पीना चाहिए?

-सुबह जागने के तुरंत बाद आपको कम से कम से कम 3 कप पीना चाहिए. ध्यान रहे इतना पानी आपको रोजाना पीना चाहिए.

-भोजन के एक घंटे बाद तक पानी पीने से बचना चाहिए.

-पानी पीने के 45 मिनट बाद नाश्ता करना चाहिए. उससे पहले कुछ भी खाने से बचें

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें.)

