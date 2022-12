Gas Acidity Relief Tips: रात में पेट में बनने लगे गैस तो इस तरह सो जाएं, बिना दवा के तुरंत हो जाएगा फायदा; आएगी बढ़िया नींद

How to Sleep at Night if have Gas - Acidity: कई बार उल्टा-सीधा खा लेने की वजह से एसिडिटी या पेट में गैस की तकलीफ हो जाती है. अगर ऐसी दिक्कत रात में हो जाए तो समस्या बढ़ जाती है. समझ नहीं आता कि इतनी रात में कहां जाएं और कैसे बदहजमी से राहत पाएं. आज हम आपको रात में गैस-एसिडिटी से निपटने के लिए सोने का खास तरीका बताने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर आप इस तकलीफ से बच सकते हैं. आइए जानते हैं कि सोने का वह खास तरीका (Gas Acidity Relief Tips) क्या है.

पेट में गैस बनने पर कैसे सोएं (How to Sleep for Gas Relief)

अगर रात के वक्त आपको बदहजमी या गैस (Gas Acidity Relief Tips) बनने की तकलीफ हो रही हो तो आप बायीं ओर करवट करके सो जाएं. असल में बायीं करवट की ओर सोने से छोटी आंत में जमा वेस्ट को बड़ी आंत में भेजने में आसानी हो जाती है, जिससे एसिडिटी नहीं बन पाती और आप बिना परेशानी के अच्छी नींद ले पाते हैं.

बायीं करवट सोने के फायदे (Left Side Sleeping Benefits)

बायीं करवट सोने के एक नहीं बल्कि कई फायदे हैं. इस प्रकार सोने से खाना पचाने वाला बाइल जूस फूड पाइप के जरिए ऊपर नहीं आ पाता, जिससे सीने में जलन या उल्टी की दिक्कत नहीं होती. ऐसा करने से पाचन प्रक्रिया अच्छी तरह से हो पाती है और डाइजेशन सही रहता है. साथ ही खट्टी डकारें आने से भी निजात मिलती है.

इन चीजों के सेवन से बचें

अगर आप नहीं चाहते कि रात में सोते समय गैस-एसिडिटी (Gas Acidity Relief Tips) का शिकार हों तो डिनर में तली-भुनी या तेज मसाले वाली चीजें खाने से बचें. ऐसी चीजें जल्दी से पच नहीं पाती और रात भर गैस-एसिडिटी के रूप में आपको परेशान करती हैं. इससे सीने में जलन और उल्टी-दस्त की तकलीफ भी हो जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

