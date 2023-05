Skin Care: सारी स्किन Problems का एक Solution है हल्दी आइस क्यूब, बस घर पर ऐसे बनाएं

How To Make Haldi Ice Cubes: हल्दी एक आयुर्वेदिक हर्ब है जोकि एंटीऑक्सीडेंट, एंटीइंफ्लेमेटरी और एंटीमाइक्रोबियल गुणों से भरपूर होती है. इसलिए हल्दी पुराने समय से ही स्किन केयर में शामिल की जाती है. हल्दी के इस्तेमाल से आपकी स्किन नेचुरली तौर पर गोरी और चमकदार बनती है. ऐसे में आज हम आपके लिए हल्दी आइस क्यूब बनाने की विधि लेकर आए हैं. हल्दी आइस क्यूब की चेहरे पर मसाज करने से आपको ओपन पोर्स की समस्या से छुटकारा मिलता है. हल्दी आइस क्यूब चेहरे पर मौजूद पिंपल्स, एक्ने और टैनिंग की समस्या को भी दूर करता है. हल्दी से आपकी त्वचा की रंगत में सुधार होता है, तो चलिए जानते हैं हल्दी आइस क्यूब (How To Make Haldi Ice Cubes) कैसे बनाएं.....

हल्दी आइस क्यूब बनाने की आवश्यक सामग्री-



1 कप पानी

1 चम्मच एलोवेरा जेल 1 चम्मच हल्दी1 कप पानी1 चम्मच एलोवेरा जेल हल्दी आइस क्यूब कैसे बनाएं? (How To Make Haldi Ice Cubes)

हल्दी आइस क्यूब बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें पानी और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छे से मिलाएं.

इसके बाद आप इसमें एलोवेरा जेल डालकर अच्छी तरह से मिला लें.

फिर आप आइस क्यूब ट्रे लेकर हल्दी का मिश्रण डालें.

इसके बाद आप इसको फ्रिज में करीब 7 से 8 घंटों तक छोड़ दें.

अब आपकी हल्दी आइस क्यूब बनकर तैयार हो चुकी है. हल्दी आइस क्यूब का कैसे करें इस्तेमाल? (How To Use Haldi Ice Cubes)

हल्दी आइस क्यूब लगाने से पहले चेहरे को वॉश कर लें.

फिर आप सबसे पहले चेहरे को टोनर से क्लीन करें.

इसके बाद आप हल्दी आइस क्यूब को चेहरे पर लगभग 3 से 4 मिनट तक रगड़ें.

फिर आप चेहरे पर इसको करीब 2 से 3 मिनट तक छोड़ दें.

इसके बाद आप फेस को साधारण पानी से धोकर साफ कर लें.

इसके रोजाना इस्तेमाल से ओपन पोर्स से छुटकारा मिल जाएगा. (Disclaimer: यहां दी गई जानका री घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)