Dussehra Wishes: दशहरा के पावन पर्व पर अपनों को करें याद, मोबाइल से भेजे ये प्यार भरे संदेश

Happy Dussehra 2024 Mobile Messages: दशहरे को पाप पर पुण्य की विजय के तौर पर देखा जाता है, इसे 'विजयदशमी' भी कहते हैं. ये वो दिन है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने लंका के राजा रावण पर जीत हासिल की थी. इस मौके पर देशभर में रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले जलाये जाते हैं. इस दिन शस्त्र पूजा भी होती है. ऐसे मौके पर अपनों को याद करना न भूलें, दोस्तो, रिश्तेदारों और करीबियों को हिंदी और अंग्रेजी में मोबाइल के जरिए मैसेज जरूर भेजें.

दशहरा के लिए मोबाइल मैसेजेज

1. अधर्म पर धर्म की जीत,

अन्याय पर न्याय की विजय,

बुरे पर अच्छे की जय जयकार,

यही है दशहरे का त्यौहार,

विजयदशमी की शुभकामनाएं

2. बुराई का होता है विनाश

दशहरा लाता है उम्मीद की आस

रावण की तरह आपके दुखों का भी हो नाश

विजयादशमी का पर्व आपके लिए हो खास

दशहरा की हार्दिक बधाई

3. भीतर के रावण को

जो आग खुद लगाएंगे,

सही मायने में वो ही दशहरा मनाएंगे

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

4. अधर्म पर धर्म की विजय

असत्य पर सत्य की विजय

बुराई पर अच्छाई की विजय

पाप पर पुण्य की विजय

अत्याचार पर सदाचार की विजय

क्रोध पर दया, क्षमा की विजय

और अज्ञान पर ज्ञान की विजय

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

5. इस दशहरे हर मनुष्य बस एक नेक काम करें

अंतर्मन में पनप रही हर बुराई का सर्वनाश करें

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

6. May the auspicious festival of Dussehra

bring you a lifetime of happiness and blessings.

Happy Vijayadashami 2024

7. Let the burning Ravana

enlighten your life and

your path of spiritual journey

Happy Dussehra 2024

8. May the victory of Vijayadashami

fill your life with happiness,

love, and success.

Happy Dussehra

9. Let’s celebrate the spirit

of Dussehra with devotion and

joy in our hearts.

Happy Vijayadashami

10. This Dussehra, let the light of victory

guide you on the path to success.

Happy Vijayadashami