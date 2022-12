Happy New Year 2023 के मौके पर अपनों को इस तरह करें विश, भेजिए शानदार मैसेजेज

Happy New Year Text Messages: खत्म होने में अब चंद दिन ही बचे हैं और नया साल बेहद करीब आ चुका है. ये वो मौका होता है जब आप अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी चाहने वाले के साथ न्यू ईयर की पार्टी जरूर मनाते होंगे, साथ ही इस दौरान उन लोगों को नए साल की मुबारकबाद देना नहीं भूलते. अंग्रेजी का नया साल पूरी दुनिया में पूरे उल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है. आइए जानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश भाषा में अपने करीबियों को न्यू ईयर पर एसएमएस या व्हाट्सएप्प मैसेजेस कैसे भेजें

न्यू ईयर पर भेजें ये संदेश

1. नया साल आया बनकर उजाला

खुल जाए आपकी किस्मत का ताला

हमेशा आप पर मेहरबान रहे ऊपर वाला

यही दुआ करता है आपका ये चाहने वाला

2. जो गुजरे साल हुआ इस साल न हो

उनका इकरार हो इनकार ना हो

मेरी बाहों में उनकी बाहें हो

खुदा कुछ ऐसा ही नया साल हो

हैप्पी न्यू ईयर 2023

3. अब जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार

मंगलमय हो आपके लिए 2023 का साल

ना तलवार की धार से

न गोलियों की बौछार से

एडवांस में न्यू ईयर विश कर रहा हूं

अपने दोस्त को प्यार से

नया साल मुबारक हो

4. हम आशा करते हैं कि आने वाले साल का हर दिन खुशी और उत्साह भरा हो.

आपको नए वर्ष की खुशियों भरी शुभकामनाएं. Happy New Year 2023

5. दोस्त को दोस्ती से पहले,

प्यार को मोहब्बत से पहले,

खुशी को गम से पहले,

और आप को सबसे पहले

बधाई हो नया साल

6. Warm wishes on New Year to you.

May this year bring along many more

good times and great success

for you to cherish forever.

7. This is a new year

A new beginning

And things will change

Happy New Year 2023

8. A New Year with new goals

May new year turn out to be

a year of success in your life

Happy New Year

9. I look forward to another year

of positive thoughts and hard work

to achieve the desired results

Happy New Year 2023

10. Cheers to another year!

Wishing you positive

new beginnings in 2023

