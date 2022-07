Heart Attack: 45 की उम्र के बाद इन कारणों से डायबिटीज मरीजों को होता है हार्ट अटैक, इस तरह से करें बचाव

Causes of heart attack in diabetic patient: डायबिटीज के मरीजों में हमेशा से ही दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है.ऐसे मेंहम यहां आपको बताएंगे कि डायबिटीज के मरीज किस तरह से अपना ध्यान रखें?