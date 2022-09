Home Remedies For Lice: सिर से जूं भगाने के लिए बस अपनाएं यह आसान घरेलू उपाय, लीख भी हो जाएंगी साफ

How to remove Lice in Hair: बालों कई बार लोगों को जुएं की समस्या हो जाती है और इस वजह से बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है. खासतौर पर बचपन में यह समस्या सबसे ज्यादा होती है और फिर जूं को निकालने के लिए कई उपाय करने पड़ते हैं. कई बार बाजार में मौजूद प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन कई बार इसका भी फायदा नहीं होता है. तो चलिए आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताते हैं, जिनको फॉलो कर आप जूं और लीख से छुटकारा पा सकते हैं.

एसेंशियल ऑयल से भगाएं जूं

हमारी स्किन के लिए एसेंशियल ऑयल काफी फायदेमंद होता है और इनका इस्तेमाल स्किन टाइप व कंडीशन के हिसाब किया जाता है. बालों की समस्या को कम करने के लिए भी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें आप टी ट्री ऑयल से लेकर पेपरमिंट ऑयल तक का चुनाव कर सकते हैं.

जूं की समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक छोटे से बाउल में दो चम्मच ऑलिव ऑयल और 15-20 बूंदें एसेंशियल ऑयल की डालें, फिर इसे मिक्स कर लें. इसके बाद कॉटन बॉल से सिर के स्कैप्ल पर लगाएं. ऑयल लगाने के बाद इसे रात-भर या कम से कम 12 घंटे तक छोड़ दें. इसके बाद अगली सुबह बालों को कंघी करें और फिर शैंपु से धोकर सूखा लें. हफ्ते में तीन बार इस उपाय को करने से जूं के साथ लीख भी खत्म हो जाएंगी.

नमक से भी हो जाएगा काम

किचन में रखे नमक से भी आप जुओं की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. इसके लिए एक चौथा कप नमक में 3 बड़े चम्मच सिरका डालें और एक पेस्ट तैयार कर लें. फिर पेस्ट को बालों में लगाएं और बालों को शावर कैप या किसी प्लास्टिक की पन्नी से कवर कर लें. इसके 2 घंटे बाद बालों को कंघी करें और फिर माइल्ड शैंपू से धो लें. हफ्ते में 2 बार इस उपाय को करने से जूं की समस्याएं खत्म हो जाएंगी.

जुएं न हो, इसके लिए करें ये काम

जुएं की समस्या से बचने के लिए बालों को गीले में बांधने से बचना चाहिए. इसके साथ ही गीले बालों में तेल लगाने से भी जुएं की समस्या हो सकती है. इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति से भी जुएं आ सकती हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति की हेयर एक्सेसरीज इस्तेमाल करने से बचें. इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति के साथ न सोएं, जिनके बालों में जुएं हों.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर