Summer Health Care: चिलचिलाती गर्मी में हो गई है सर्दी और खांसी? निपटने के लिए आजमाएं ये उपचार

Cough and Cold Due to Weather Change: वैसे तो खांसी और जुकाम आमतौर पर सर्दियों के महीनों से जुड़े होते हैं, फिर भी वे गर्मियों के दौरान हो सकते हैं. तापमान में बदलाव, एयर कंडीशनिंग, और एलर्जी के संपर्क में आने से गर्मी की ठंड में योगदान हो सकता है. वर्तमान गर्मी की लहर के कारण विभिन्न प्रकार के फ्लू हो रहे हैं और लगभग सभी को गले में खराश या थोड़ा बुखार हो रहा है. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ सुझाव लेकर आए हैं जिनको आजमाकर आप गर्मी के महीनों में खांसी और सर्दी से निपट सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (Cough and Cold Due to Weather Change) गर्मी में सर्दी-खांसी से कैसे निपटा जाए.....

हाइड्रेटेड रहना

खूब पानी और अन्य तरल पदार्थ पीने से बलगम को नरम करने और जमाव से राहत पाने में मदद मिल सकती है. प्रति दिन कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने का लक्ष्य रखें और शराब और कैफीन से बचें, जो शरीर को निर्जलित कर सकते हैं. खूब पानी और अन्य तरल पदार्थ पीने से बलगम को नरम करने और जमाव से राहत पाने में मदद मिल सकती है. प्रति दिन कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने का लक्ष्य रखें और शराब और कैफीन से बचें, जो शरीर को निर्जलित कर सकते हैं. पर्याप्त आराम करें

शरीर को बीमारी से बचाने के लिए आराम जरूरी है. हर रात कम से कम 7-8 घंटे सोने का लक्ष्य रखें, और यदि आवश्यक हो तो दिन में झपकी लें. अपने आप को अत्यधिक परिश्रम करने से बचें, और यदि आपको धीमा करने की आवश्यकता है तो अपने शरीर के संकेतों को सुनें. चिड़चिड़ेपन से बचें

धुएं, पराग और धूल जैसे उत्तेजक पदार्थों के संपर्क में आने से खांसी और जुकाम बिगड़ सकता है. यदि संभव हो, तो ऐसे समय में बाहरी गतिविधियों से बचें जब एलर्जेन का स्तर अधिक हो. इसके अलावा, धूम्रपान और सेकेंड हैंड धुएं के संपर्क में आने से बचें. अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें

खांसी और जुकाम अत्यधिक संक्रामक होते हैं, इसलिए बीमारी को फैलने से रोकने के लिए अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है. अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं, और अपने चेहरे को छूने से बचें. खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को एक टिश्यू से ढकें और इस्तेमाल किए गए टिश्यू को ठीक से डिस्पोज करें. ओवर-द-काउंटर उपायों का प्रयोग करें

ओवर-द-काउंटर दवाएं जैसे डिकंजेस्टेंट, कफ सप्रेसेंट और दर्द निवारक खांसी और सर्दी के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं. लेबल को ध्यान से पढ़ना सुनिश्चित करें और अनुशंसित खुराक का पालन करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)