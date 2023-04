Skin Care Tips: फटी एड़ियों से पाना चाहते हैं छुटकारा, तो रोजाना दूध से करें एड़ियों की मालिश

Benefits of applying milk on ankles: विंटर सीजन आते ही आपकी त्वचा रूखेपन का शिकार होने लगती है. ऐसे में आप अपने चेहरे और होंठों की तो उचित देखभाल कर लेते हैं. लेकिन जब भी बात एड़ियों की आती है तो आप इसको नजरअंदाज कर देते हैं. सर्दियों में आपकी एड़ियां फटकर शख्त होने लगती हैं जिससे आपको चलने में भी दिक्कत का अनुभव हो सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप सर्दियों के मौसम अपनी त्वचा के साथ-साथ आपनी एड़ियों की भी खास देखभाल करें. इसलिए आज हम आपके लिए विंटर ड्रायनेस से बचने के लिए दूध का एक कारगर घरेलू नुस्खा लेकर आए हैं. जिसको आजमाकर आप अपनी एड़ियों को फटने और सख्त होने से बचा सकती हैं. दूध में एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जोकि आपकी त्वचा के लिए बेहद लाभकारी साबित होता है, तो चलिए जानते हैं रात में सोने से पहले एड़ियों में दूध (How To apply milk on ankles) कैसे लगाएं.....

मिल्क लेग मास्क कैसे बनाएं? (How To apply milk on ankles)

मिल्क लेग मास्क बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल में पानी गर्म करें.

इसके साथ ही आप दूसरे बाउल में दूध को गर्म करें.

फिर जब ये दोनों ही गुनगने हो जाएं तो आप दोनों को एक साथ डालकर मिला लें.

लेकिन अगर आप 1 कप दूध ले रही हैं तो आप साथ ही 1 मग पानी लें.

इसके बाद आप इस मिक्चर को एक टब में डाल दें.

फिर आप इसमें 1 छोटा चम्‍मच नारियल का तेल डालकर मिला दें.

इसके बाद आप इस टब में अपने पैरों को डालकर डिप करें.

फिर आप इस मिक्चर से दोनों एड़ियों की कम से कम 5 मिनट तक मसाज करें.

इसके बाद आप अपने पैरों को निकालकर धीरे-धीरे टॉवल से पोछ लें.

फिर आप थोड़ी देर के लिए अपने पैरों में मोजे पहन लें.

लेकिन रात में सोने से पहले मोजों को उतार लें.

नियमित तौर पर ऐसा करने से आपको अच्छे रिजल्‍ट्स देखने को मिलेंगे.



एड़ियों में दूध लगाने के फायदे (Benefits of applying milk on ankles)

इससे आपकी फटी एड़ियां हील होना शुरू हो जाती हैं.

सर्दियों में त्‍वचा में होने वाली सूजन से छुटकारा मिलता है.

इससे आपकी डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है जिससे आपकी एड़ियां मुलायम बनती हैं. मिल्क लेग मास्क बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल में पानी गर्म करें.इसके साथ ही आप दूसरे बाउल में दूध को गर्म करें.फिर जब ये दोनों ही गुनगने हो जाएं तो आप दोनों को एक साथ डालकर मिला लें.लेकिन अगर आप 1 कप दूध ले रही हैं तो आप साथ ही 1 मग पानी लें.इसके बाद आप इस मिक्चर को एक टब में डाल दें.फिर आप इसमें 1 छोटा चम्‍मच नारियल का तेल डालकर मिला दें.इसके बाद आप इस टब में अपने पैरों को डालकर डिप करें.फिर आप इस मिक्चर से दोनों एड़ियों की कम से कम 5 मिनट तक मसाज करें.इसके बाद आप अपने पैरों को निकालकर धीरे-धीरे टॉवल से पोछ लें.फिर आप थोड़ी देर के लिए अपने पैरों में मोजे पहन लें.लेकिन रात में सोने से पहले मोजों को उतार लें.नियमित तौर पर ऐसा करने से आपको अच्छे रिजल्‍ट्स देखने को मिलेंगे.इससे आपकी फटी एड़ियां हील होना शुरू हो जाती हैं.सर्दियों में त्‍वचा में होने वाली सूजन से छुटकारा मिलता है.इससे आपकी डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है जिससे आपकी एड़ियां मुलायम बनती हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|