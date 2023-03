Mosquito Sound: मच्छर काटने से ज्यादा इनका भिनभिना करता है परेशान? नींद के दुश्मन को इस तरह भगाएं

How To Get Rid Of Mosquito: हम में से काफी लोगों को बारिश में भीगना पसंद आता है, सुहाने मौसम में गर्मी से निजात मिल जाती है, इस दौरान चाय और पकौड़े साथ खाने में काफी आनंद आता है, लेकिन रिमझिम फुहारें अपने साथ सर्दी, खांसी और जुकाम तो लाती ही है, साथ ही ये मच्छरों के प्रजनन को आसान बनाता है. जिसकी वजह से आपका नींद लेना मुश्किल हो जाता है. मच्छर अपने साथ मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां पैदा होने लगती है. आखिर इनसे बचने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं.

मच्छरों को कैसे करें दूर?

जब शाम के वक्त आप घर की खिड़कियां खोलते हैं तो मच्छरों की सेनाएं कमरे में दाखिल हो जाती है. ऐसे में न आप ठीक से पढ़ाई कर पाते हैं, न भोजन करना आसान होता है और न चैन से बैठना मुमकिन हो पाता है. खासकर जब आप सुकून की नींद लेना चाहते हैं तो मच्छरों के काटने से ज्यादा इसकी भिनभिनाहट ज्यादा परेशान करती है. अब इंसान चौबीसो घंटे मच्छरदानी तो नहीं लगा सकता, ऐसे में कुछ देसी ट्रिक अपनाएं. 1. लहसुन

अगर आप मच्छरों के भिनभिनाने से परेशान हैं तो इसके लिए आप लहसुन का उपयोग कर सकते हैं. आप इसकी कलियां पानी में उबाल लें. इसके बाद उबले हुए लहसुन को ग्राइंडर में पीसकर घोल बना लें. इस घोल को ऐसी जगहों पर छिड़क दें जहां से मच्छर आते हैं, या छिपे हुए होते हैं. आपको मनचाहे नतीजे मिल जाएंगे. 2. तुलसी

तुलसी का पौधा भारत के ज्यादातर घर में मौजूद होता है, इसके आयुर्वेदिक गुण मच्छरों को दूर भगाने में मदद करते है. अगर आप तुलसी के सूखे पत्तों को जलाएंगे तो मच्छर परेशान नहीं करेंगे. 3. नीम की पत्तियां

नीम की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से हम सभी वाकिफ है. आप एक मिट्टी के बर्तन में नीम के सूखे पत्ते, लौंग, कपूर और सरसों के तेल मिला दें. अब इसमें आग लगाकर धुआं करें. इससे मच्छरों का दम घुटने लगता है और वो रफूचक्कर हो जाते हैं. 4. नींबू और लौंग

घर में मच्छरों की एंट्री रोकने के लिए आप नींबू का टुकड़ा काट लें और इसमें कुछ लौंग की कलियों को दबा लें. इसके बाद इन टुकड़ों को दरवाजे और खिड़कियों के आसपास रख दें, जहां से मच्छर आते हैं. दरअसल नींबू और लौंग की गंध मच्छरों को परेशान करती है, इसलिए ये उड़ने वाले कीड़े आसपास नहीं फटकते. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)