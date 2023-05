Lip Care: सॉफ्ट लिप्स के लिए महंगे लिप बाम की जरूरत नहीं, बस इस्तेमाल करें ये होममेड मास्क

How to make aloe vera gel lip mask: समर सीजन आते ही आपकी स्किन डिहाइड्रेशन की वजह से नमी खत्म होने लगती है जिससे आपकी लिप्स फटने लगते हैं. ऐसे में लिप्स को हाइड्रेट बनाए रखना बेहद आवश्यक हो जाता है. इसलिए आज हम आपके लिए एलोवेरा जेल लिप मास्क बनाने की विधि लेकर आए हैं. एलोवेरा जेल में हाइड्रेटिंग एजेंट मौजूद होते हैं. इसलिए इस लिप मास्क के उपयोग से आपके होंठ डीप मॉइश्चराइज रहते हैं जिससे आपके होठों की सभी समस्याएं दूर रहती हैं. साथ ही इसके रोजाना नियमित इस्तेमाल से आपको सोफ्ट और पिंक लिप्स पाने में भी मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं एलोवेरा जेल लिप मास्क (How to make aloe vera gel lip mask) कैसे बनाएं.....

एलोवेरा जेल लिप मास्क बनाने की आवश्यक सामग्री-

एलोवेरा जेल एक चम्मच

शहद एलोवेरा जेल एक चम्मचशहद एलोवेरा जेल लिप मास्क कैसे बनाएं? (How to make aloe vera gel lip mask)

एलोवेरा जेल लिप मास्क बनाने के लिए आप सबसे पहले एलोवेरा पत्ती लें.

फिर आप पत्ती से ताजा एलोवेरा जेल निकाल लें.

इसके बाद आप एक चम्मच की मदद से जेल को अच्छे से मैश कर लें.

फिर आप इसमें एक चम्मच शहद डालकर मिलाएं.

अब आपका मुलायम होंठों के लिए एलोवेरा जेल लिप मास्क बनकर तैयार हो चुका है. एलोवेरा जेल लिप मास्क कैसे करें इस्तेमाल? (How to apply aloe vera gel lip mask)

एलोवेरा जेल लिप मास्क को लगाने से पहले होंठों को साफ कर लें.

फिर आप लिप मास्क को अपने होंठों पर अच्छे से लगाएं.

इसके बाद आप इसको करीब 15 मिनट तक लगाकर छोड़ दें.

फिर आप साधारण पानी से होंठों को साफ कर लें.

अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस मास्क को हफ्ते में 2-3 बार आजमा सकते हैं.

इससे आपके होंठ मुलायम नजर आने लगेंगे.