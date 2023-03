Healthy Digestion: डाइजेशन को बेहतर बनाती है खट्टी-मीठी अमचूर की चटनी, बीमारियों को भी दूर भगाए, ऐसे बनाएं

How To Make Amchur Chutney: अमचूर एक ऐसा मसाला है जोकि स्वाद में खट्टा होता है. इसको आम की कट्टी कैरी को सुखाकर तैयार किया जाता है. इसलिए अमचूर खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है. इसलिए आजतक आपने कई डिशेज में अमचूर का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा. लेकिन क्या कभी आपने अमचूर की चटनी बनाकर खाई है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए अमचूर चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. अमचूर चटनी स्वाद में बेहद चटपटी लगती है. इसके सेवन से आपका पाचन तंंत्र दुरुस्त बना रहता है. इतना ही नहीं अमचूर की चटनी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मददगार साबित होती है. साथ ही इसको बनाना भी बेहद आसान होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Amchur Chutney) अमचूर चटनी बनाने की विधि....

अमचूर चटनी बनाने की आवश्यक सामग्री- 1/4 कप अमचूर पाउडर

1/4 कप गुड

1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर

1 टी स्पून भुना जीरा पाउडर

1 टी स्पून सौंफ कुटी

1/4 टी स्पून काला नमक

1 टेबलस्पून तरबूज बीज

स्वादानुसार सफेद नमक

जरूरत के मुताबिक पानी अमचूर चटनी कैसे बनाएं? (How To Make Amchur Chutney) अमचूर चटनी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और स्वादानुसार सफेद नमक डालें.

इसके बाद आप इनको अच्छी तरह से मिलाकर एक कप पानी लें.

फिर आप मिक्चर में पानी को धीरे-धीरे डालते हुए चम्मच की मदद से मिलाकर घोल तैयार कर लें.

इसके बाद आप एक कढ़ाई में गुड़ और पानी डालकर मीडियम आंच पर रख दें.

फिर जब गुड़ पिघल जाए तो इसमें अमचूर का तैयार घोल डालकर मिलाएं.

इसके बाद जब घोल में उबाल आ जाए तो आप इसमें भुना जीरा पाउडर और कुटी हुई सौंफ डालें.

फिर आप इसको मिलाकर चटनी को करीब 3 से 4 मिनट तक उबालें.

इसके बाद जब जब चटनी पककर गाढ़ी हो जाए तो आप इसमें तरबूज के बीज डालकर मिलाएं.

अब आपकी टेस्टी अमचूर की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)