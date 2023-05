Sweet Recipe: इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है बादाम बर्फी, ऐसे बनाकर लें पूरा मजा

How To Make Badam Barfi: बादाम एक बहुत ही हेल्दी ड्राय फ्रूट है जोकि फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ई, मैग्नीशियम, मैंगनीज, तांबा जैसे फास्फोरस पोषक तत्वों का भंडार होता है. बादाम की तासीर गर्म होती है इसलिए बदलते के मौसम में बादाम का सेवन करने से आपका शरीर आंतरिक तौर पर गर्म बना रहता है. इसके अलावा बादाम के सेवन से आपको वजन घटाने, हड्डियों के स्वास्थ्य, मूड में सुधार, हृदय रोग, कैंसर और डायबिटीज को कंट्रोल करने भी मदद मिलती है. इतना ही नहीं बादाम के सेवन से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिलती है. इसलिए आज हम आपके लिए बादाम बर्फी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. बादाम बर्फी खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है. इसके साथ ही इसको बनाना भी बहुत आसान होता है, तो चलिए जानते हैं बादाम बर्फी (How To Make Badam Barfi) कैसे बनाएं.....

बादाम बर्फी बनाने की आवश्यक सामग्री-

250 ग्राम बादाम

1 कप दूध

1 टेबल स्पून घी

2 चुटकी केसर

1 कप चीनी बादाम बर्फी कैसे बनाएं? (How To Make Badam Barfi)

बादाम बर्फी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक पैन लें.

फिर आप इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से उबाल लें.

इसके बाद आप इसमें बादाम डालें और कुछ देर के लिए रख दें.

फिर आप बादाम को निकालकर ठंडे पानी में करीब 1-2 मिनट तक डाल दें.

इसके बाद आप बादाम के सारे छिलके निकाल लें.

फिर आप बादाम को दोबारा गर्म पानी में डालें.

इसके बाद आप इनको करीब 1 घंटे के लिए भिगोकर रख दें.

फिर आप ब्लेंडर में बादाम और दूध डालकर अच्छी तरह से पीस लें.

इसके बाद आप एक कढ़ाई में घी डालकर गर्म करें.

फिर आप इसमें बादाम पेस्ट, केसर धागे और चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं.

इसके बाद आप बादाम पेस्ट को लगातार चलाते हुए गुंदे हुए आटे की तरह भूनें.

फिर आप गैस को बंद करके पेस्ट को ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

इसके बाद आप एक थाली/ट्रे के तले को घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें.

फिर जब पेस्ट हल्का गर्म रह जाए तो आप इसको ट्रे में डालकर समान रूप से चारों ओर फैला दें.

इसके बाद आप पेस्ट को सैट होने के लिए छोड़ दें.

फिर सैट होने के बाद आप चाकू की मदद से बर्फी काट लें.

अब आपकी टेस्टी बादाम बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है.

फिर आप हर पीस के ऊपर एक बादाम चिपकाएं और सर्व करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)