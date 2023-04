Healthy Drink: मौसमी खांसी-जुखाम में राहत प्रदान करेगी चॉकलेट मसाला चाय, ये रही रेसिपी

How to make Chocolate Masala Chai: चॉकलेट एक ऐसी स्वीट डिश है जिसको खाने के बच्चों से लेकर बड़े भी खूब दीवाने रहते हैं. इसलिए आपको चॉकलेट से बनी कई तरह की डिशेज बाजार में आसानी से मिल जाती हैं. लेकिन क्या कभी आपने चॉकलेट मसाला चाय ट्राई की है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए चॉकलेट मसाला चाय बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. इससे न सिर्फ चाय को न्यू एक्सपेरिमेंट मिलेगा बल्कि इसका स्वाद भी सबको खूब पसंद आएगी. चॉकलेट मसाला चाय को बनाना भी बेहद आसान होता है, तो चलिए जानते हैं (How to make Chocolate Masala Chai) चॉकलेट मसाला चाय कैसे बनाएं.......

चॉकलेट मसाला चाय बनाने की आवश्यक सामग्री-

1 बड़ा चम्मच चाय की पत्ती

2 कप दूध

1 छोटा चम्‍मच कोको पाउडर

1 लौंग

5 इलायची

2 छोटा चम्‍मच चीनी

1 छोटा टुकड़ा दालचीनी

चॉकलेट मसाला चाय बनाने के लिए आप सबसे पहले 2 कप दूध लें.

फिर आप इसको एक पैन में डालकर धीमी आंच पर उबलने दें.

इसके बाद आप इसमें 1 बड़ा चम्मच चाय की पत्ती, 1 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी और 5 इलायची डाल दें.

फिर आप चाय को करीब 1 से 2 मिनट तक खूशबू आने तक उबलने दें.

इसके बाद आप इसमें चीनी और कोको पाउडर डालकर मिला दें.

इसके बाद आप चाय को करीब 5 मिनट तक पकाएं और गैस बंद कर दें.

फिर आप तैयार चाय को एक प्याले में छानकर गर्मागर्म सर्व करें.