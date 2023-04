Weight Loss Diet: बढ़ते वजन को तुरंत कंट्रोल करेगा ये हेल्दी स्नैक, केवल 10 मिनट में झटपट तैयार करें

How To Make Cucumber Peel Chips: खीरा एक सुपरफूड है जोकि 95 प्रतिशत पानी की मात्रा से भरपूर होता है. इसलिए इसके सेवन से आपकी बॉडी हाइड्रेटिड रहती है. इसलिए खीरे के सेवन से आपको पानी की कमी नहीं होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि खीरे का छिलका खाने से भी आपके शरीर को ढेरों लाभ प्रदान होते हैं. अगर नहीं तो आज हम आपके लिए खीरे के छिलके के चिप्स बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. खीरे के छिलके फाइबर की अच्छी मात्रा से भरपूर होते हैं. इसलिए इनके सेवन से आपका पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है जिससे आपको वजन घटाने में भी मदद मिलती है. खीरे के छिलके के चिप्स खाने में भी बेहद चटपटे और क्रिस्पी लगते हैं. इनको बनाना भी बेहद आसान होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Cucumber Peel Chips) खीरे के छिलके के चिप्स कैसे बनाएं.....

खीरे के छिलके के चिप्स बनाने की आवश्यक सामग्री- खीरे का छिलका 1 कप

काली मिर्च चुटकी भर

स्वादानुसार काला नमक

लाल मिर्च पाउडर चुटकी भर

तेल ब्रशिंग के लिए खीरे के छिलके के चिप्स कैसे बनाएं? (How To Make Cucumber Peel Chips) खीरे के छिलके के चिप्स बनाने के लिए आप सबसे पहले खीरे के छिलके लें.

फिर आप इन छिलकों को अच्छी तरह से धोकर सुखा लें.

इसके बाद आप इन छिलकों को आप साफ कपड़े से पोछकर रखें.

फिर आप एक बेकिंग ट्रे में पार्चमेंट पेपर लगा दें.

इसके बाद आप इसमें थोड़े-थोड़े गैप में छिलके रखें.

फिर आप इन छिलकों को तेल, बटर या घी से हल्का सा ब्रश करें.

इसके बाद आप इसके ऊपर से नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च छिड़कें.

फिर आप इसको माइक्रोवेव में रखें और करीब 10 मिनट तक दोनों तरफ से बेक करें.

अब आपके चटपटे खीरे के छिलके के चिप्स बनकर तैयार हो चुके हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं