Summer Recipe: गर्मियों में पेट की सेहत को बेहतर बनाएं रखता है दही पराठा, नाश्ते में ऐसे बनाएं

How To Make Dahi Paratha: पराठा भारतीय पारंपरिक आहार में से एक है. पराठे को आमतौर पर लोग नाश्ते में खाना पसंद करते हैं. पराठे की कई वैराइटीज मौजूद हैं जैसे- आलू पराठा, गोभी पराठा, मेथी पराठा, बथुआ पराठा, मसाला पराठा या दाल पराठा आदि. लेकिन क्या कभी आपने दही पराठे का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए दही पराठा बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. दही में प्रोटीन और कैल्शियम की अच्छी मात्रा मौजूद होती है इसलिए इसके सेवन से आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं. इसके साथ ही इससे आपको वजन घटाने में भी मदद मिलती है. इतना ही नहीं दही आपके पाचन को भी बेहतर बनाए रखती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Dahi Paratha) दही पराठा कैसे बनाएं.....

दही पराठा बनाने की आवश्यक सामग्री-

2 कटोरी गेहूं आटा

1 कप दही

1/2 कटोरी बची हुई दाल

1 प्याज बारीक कटा

3 हरी मिर्च कटी

1/4 टी स्पून अजवाइन

1/4 कप हल्दी

1/2 कटोरी देसी घी

2 टेबलस्पून हरा धनिया पत्ती

1 टेबलस्पून पुदीना

तेल दही पराठा कैसे बनाएं? (How To Make Dahi Paratha)

दही पराठा बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बर्तन में गेहूं का आटा छान लें.

फिर आप इस आटे में बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, अजवाइन, हल्दी, 3-4 टी स्पून देसी घी और स्वादानुसार नमक डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

फिर आप इसमें बारीक कटा पुदीना, धनिया पत्ती, दही और दाल डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएं और आवश्यकतानुसार पानी की मदद से आटा गूंथ लें.

फिर आप इस आटे को ढक्कर करीब 10 मिनट तक सेट होने के लिए रख दें.

इसके बाद आप इसकी लोईयां बनाकर पराठे की तरह बेल लें.

फिर आप एक नॉनस्टिक पैन/तवे पर तोड़ा सा घी डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें.

इसके बाद आप गर्म तवे पर बेला हुआ पराठा डालें और दोनों तरफ से घी लगाएं.

फिर आप पराठे को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पका लें.

अब आपका स्वादिष्ट दही का पराठा बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इसको पसंदीदा चटनी के साथ गर्मागर्म सर्व करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|