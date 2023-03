Beauty Tips: क्या आपके चेहरे और बालों की चमक कहीं खो गई है? तो ये एक चीज ब्यूटी में भर देगी नई जान

How To Make Flax Seed Pack For Skin And Hair: फ्लैक्स सीड्स विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन बी जैसे कई एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. फ्लैक्स सीड्स को स्किन पर इस्तेमाल करके आपके चेहरे के दाग-धब्बे दूर होते हैं. इसके साथ ही इससे आपकी स्किन स्मूद और चमकदार बनती है. वहीं अगर आप बालों की देखभाल के लिए फ्लैक्स सीड्स का उपयोग करते हैं तो इससे बालों की नमी कायम रहती है. इसके साथ ही इससे स्प्लिट एंड्स, ब्रेकेज और ड्राइनेस को कम करने में मदद मिलती है.

ऐसे में आज हम आपके लिए फ्लैक्स सीड्स फेस-हेयर पैक लेकर आए हैं. अलसी स्कैल्प का पीएच लेवल बेहतर बनाए रखता है जिससे आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है. वहीं अलसी के बीज लाइन्स और झुर्रियों को कम करके स्किन को टाइट बनाने में भी मददगार साबित होता है, तो चलिए जानते हैं ((How To Make Flax Seed Pack For Skin And Hair) फ्लैक्स सीड्स फेस-हेयर पैक कैसे बनाएं....

फ्लैक्स सीड्स फेस-हेयर पैक बनाने की आवश्यक सामग्री-

1-2 चम्मच मेथी दाना

1-2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स

1-2 चम्मच चिया सीड्स

फ्लैक्स सीड्स फेस-हेयर पैक कैसे बनाएं? (How To Make Flax Seed Pack For Skin And Hair)

फ्लैक्स सीड्स हेयर पैक बनाने के लिए एक बाउल लें.

फिर आप इसमें मेथी दाना, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स बराबर मात्रा में डालें.

इसके बाद आप इन तीनों को एक साथ रातभर भिगोकर रख दें.

फिर आप अगली सुबह इसको मिक्सी में समूद पीस लेें.

इसके बाद आप इस पेस्ट एक साफ बर्तन में छानकर निकाल लें.

अब आपका फ्लैक्स सीड्स फेस और हेयर पैक बनकर तैयार हो चुका है.

फ्लैक्स सीड्स फेस और हेयर पैक कैसे इस्तेमाल करें? (How To Use Flax Seed Pack For Skin And Hair)

फ्लैक्स सीड्स पैक को आप अपने चेहरे, हाथों और बालों पर लगाएं.

फिर आप इसको लगाकर करीब 15-20 मिनट तक छोड़ दें.

इसके बाद आप अपनी स्किन और बालों को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

