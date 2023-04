Healthy Drink: शरीर से गंदे कोलेस्ट्रॉल को बाहर कर देता है लहसुन का पानी, पाचन भी रखे दुरुस्त

How To Make Garlic Water: लहसुन एक ऐसा मसाला है जिनकी तासीर गर्म होती है. इसको आयुर्वेद में एक औषधीय जड़ी-बूटी की संज्ञा दी गई है. लहसुन में ऐसे गुण मौजूद होते हैं जोकि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं. आमतौर पर लहसुन को खाने में फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं लहसुन मात्र फ्लेवर ही नहीं बल्कि आपकी सेहत को भी कई बेहतरीन लाभ प्रदान करता है. इगर नहीं तो आज हम आपके लिए लहसुन का पानी बनाने की विधि लेकर आए हैं. लहसुन के पानी के रोजाना नियमित सेवन से आपके शरीर में जमा गंदा कोलेस्ट्रॉल आसानी से घटने लगता है. इसके अलावा इस पानी के सेवन से आपका पाचन तंत्र भी दुरुस्त बना रहता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Garlic Water) लहसुन का पानी कैसे बनाएं.....