Healthy Drink: गर्मियों में लू लगने की समस्या को दूर करेगा गुड़ का शरबत, पेट भी रहेगा स्वस्थ

How To Make Gud Ka Sharbat: गुड़ पोटेशियम और आयरन जैसे गुणों से भरपूर होता है जोकि आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करने में मदद करता है. गुड़ को लोग ज्यादातर सीधे तौर पर खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने गुड़ का शरबत ट्राई किया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए गुड़ का शरबत बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. गर्मियों में बढ़ते तापमान में गुड़ का शरबत पीने से शरीर के तापमान को मेंटेन रखने में मदद करता है. इतना ही नहीं गुड़ का शरबत आपके शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखता है बल्कि पेट से संबंधी समस्याओं में भी बेहद लाभ पहुंचाता है.

ये स्वाद में भी बेहतरीन लगता है. इसके साथ ही इसको बनाना भी काफी आसान होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Gud Ka Sharbat) गुड़ का शरबत कैसे बनाएं.....

गुड़ का शरबत बनाने की आवश्यक सामग्री-

200 ग्राम गुड़

2 टी स्पून सौंफ पाउडर

2 टी स्पून भुना जीरा पाउडर

2 टेबलस्पून पुदीना पत्ते

2 टेबलस्पून नींबू रस

1 इंच टुकड़ा अदरक

1/2 टी स्पून काला नमक

1/2 टी स्पून काली मिर्च पिसी

आइस क्यूब्स

स्वादानुसार नमक गुड़ का शरबत कैसे बनाएं? (How To Make Gud Ka Sharbat)

गुड़ का शरबत बनाने के लिए आप सबसे पहले गुड़ को दरदरा कूट लें.

फिर आप एक गहरे तले वाले बर्तन में 3-4 कप पानी डालें.

इसके बाद आप इसमें कुटा हुआ गुड़ थोड़ी देर तक पानी में अच्छी तरह से घुलने दें.

फिर आप इसको करीब 10 मिनट तक अच्छी तरह से घोल लें.

इसके बाद आप अदरक को धोकर साफ करके कूट लें.

फिर आप पुदीना की पत्तियों को भी धोकर बारीक काट लें.

इसके बाद आप गुड़ के पानी में अदरक और पुदीना के पत्ते डाल दें.

फिर आप इसमें नींबू का रस डालकर मिला दें.

इसके बाद आप शरबत में सौंफ पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डालें.

इसके साथ ही इसमें काला नमक और स्वादानुसार सादा नमक डालकर घोल दें.

फिर आप तैयार शरबत को करीब 10 मिनट तक फ्रिज में रख दें.

अब आपका स्वादिष्ट गुड़ का शरबत बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप तैयार शरबत को एक सर्विंग गिलास में आइस क्यूब डालकर सर्व करें.